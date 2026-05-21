快訊

又當機？台新證券再傳資訊系統出問題 金管會揪問題

川習會後…傳黃仁勳5月再抵台 張忠謀夫人張淑芬被問時這樣說

美伊停火有譜？美方最新和平提議已送出 伊朗外交部揭目前進度

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄補習班數學名師偷拍女學生裙底 教育局：終身不得任教

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市某補習班數學名師陳逵被控偷拍學生裙底未遂並違法蒐集學生照，遭高雄地方法院判刑1年。圖／AI生成
高雄市某補習班數學名師陳逵被控偷拍學生裙底未遂並違法蒐集學生照，遭高雄地方法院判刑1年。圖／AI生成

高雄市某補習班數學名師陳逵被控偷拍學生裙底未遂並違法蒐集學生照，遭高雄地方法院判刑1年。高市府教育局表示，陳逵被起訴後，已依法召開不適任認定委員會，決議認定陳逵終身不得擔任補習班之負責人及教職員工。

判決書指出，陳逵前年以手機偷拍學生裙底沒成功，又在另名女學生IG蒐集個人照片，利用AI軟體，將2名女學生的裸露圖片合成，製作成比基尼泳裝照，被法官依拍攝少年性影像未遂等罪判刑1年。

高市教育局表示，本案係經2025年4月12日社會局兒少保護案件通報知悉，經查陳逵無故以照相竊錄學生性影像及違反本人意願之方法拍攝少年性影像，經高雄地檢署起訴後，依據補習及進修教育法第9條第6項第2款暨第9條第8項前段規定，2025年底12月1日召開不適任認定委員會，決議認定陳逵終身不得擔任補習班負責人及教職員工。

偷拍 高雄 教育局

延伸閱讀

高雄惡警違法拍攝裸照卻因罪證不足脫身 議員怒批「輿論炸鍋才免職」

二次傷害！高雄色警偷拍6報案人、AI合成裸照 5人連坐

幼兒園長之子毛畯珅強掰女童私處手機偷拍 法院再判賠100萬元

不滿管教！高雄某高職生恐嚇師「慶甲」 法官以這理由判無罪

相關新聞

高雄補習班數學名師偷拍女學生裙底 教育局：終身不得任教

高雄市某補習班數學名師陳逵被控偷拍學生裙底未遂並違法蒐集學生照，遭高雄地方法院判刑1年。高市府教育局表示，陳逵被起訴後，已依法召開不適任認定委員會，決議認定陳逵終身不得擔任補習班之負責人及教職員工。

教育部推AI人才方舟計畫 桃園蘇俊賓籲首重師資育留

行政院院會今討論「AI人才方舟計畫」，教育部預計今年到2029年投入117.55億元推動中小學AI智慧教育新生態。桃園副市長蘇俊賓在會中表示支持，但也指教育現場最重要的師資問題，強調只支持設備課程卻無法因應師資大量流失，成效會大打折扣。

台中數位學生證去年停卡兩萬張 教育局：故障可寄回悠遊卡公司補發

台中市近年推動數位學生證，用處頗多，如「台中有鈣讚」班班喝鮮乳政策，就是用數位學生證領取牛奶。民代指出，數位學生證去年停卡超過2萬張，不少家長發現卡片無法感應，就報遺失補發，教育局應掌握停卡原因；教育局表示，數位學生證異常可填寫異常通知單，寄回悠遊卡公司補發。

楊双子「臺灣漫遊錄」 獲國際布克獎 卓揆：強化文學出版支持

台灣長篇小說「臺灣漫遊錄」獲國際文學大獎「國際布克獎」，行政院長卓榮泰21日說，擁有作家楊双子、譯者金翎是台灣的幸運，讓世界看到「臺灣漫遊錄」則是全台的驕傲，政府會持續支持文化創作以及創作自由，並盤點相關獎勵、培育、推廣機制。

「政大前三甲」現身！校園漫步影片瘋傳 學生嗨翻：讀四年第一次看到

國立政治大學近日驚現一隻穿山甲，引發網友熱議，稱其為校園中的「可愛寶貝」。這一生物在校內的風雨走廊出現，讓許多學生感到驚喜。政大校園生態多樣性豐富，過去也曾發現多種珍稀動物。

高雄市去年校園霸凌案43件仍調查中 民代批：孩童等得到正義？

高雄市校園霸凌案今年度截至4月底已達138件，僅5件結案不成立，另外117件仍在調查中，今年度至今仍未有任何成立霸凌案。市議員指出，去年度案件還有43件在今年仍在調查中，冗長調查時程可能影響當事人權益，「霸凌沒有消失，而是越來越難成立，程序越來越長，孩子還等得到到正義嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。