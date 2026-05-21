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高雄補習班數學名師偷拍女學生裙底 教育局：終身不得任教
高雄市某補習班數學名師陳逵被控偷拍學生裙底未遂並違法蒐集學生照，遭高雄地方法院判刑1年。高市府教育局表示，陳逵被起訴後，已依法召開不適任認定委員會，決議認定陳逵終身不得擔任補習班之負責人及教職員工。
判決書指出，陳逵前年以手機偷拍學生裙底沒成功，又在另名女學生IG蒐集個人照片，利用AI軟體，將2名女學生的裸露圖片合成，製作成比基尼泳裝照，被法官依拍攝少年性影像未遂等罪判刑1年。
高市教育局表示，本案係經2025年4月12日社會局兒少保護案件通報知悉，經查陳逵無故以照相竊錄學生性影像及違反本人意願之方法拍攝少年性影像，經高雄地檢署起訴後，依據補習及進修教育法第9條第6項第2款暨第9條第8項前段規定，2025年底12月1日召開不適任認定委員會，決議認定陳逵終身不得擔任補習班負責人及教職員工。
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