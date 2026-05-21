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教育部推AI人才方舟計畫 桃園蘇俊賓籲首重師資育留

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓強調今年師資人才流失問題嚴重，政府推AI教育，也應重視師資育留問題。本報資料照片
桃園副市長蘇俊賓強調今年師資人才流失問題嚴重，政府推AI教育，也應重視師資育留問題。本報資料照片

行政院院會今討論「AI人才方舟計畫」，教育部預計今年到2029年投入117.55億元推動中小學AI智慧教育新生態。桃園副市長蘇俊賓在會中表示支持，但也指教育現場最重要的師資問題，強調只支持設備課程卻無法因應師資大量流失，成效會大打折扣。

「數理老師都轉行了，誰來執行這個工作？」蘇俊賓直言，政策若要真正落地，中央與地方必須同步面對第一線教育現場的真實壓力，尤其避免教師任務一直疊加。

蘇俊賓強調，教育現場最核心的關鍵始終還是老師。教育部統計，108學年到113學年國小教甄錄取率從10.5%提高到29.9%，成長約3倍，代表有意願擔任老師的人越來越少，國中教師甄選也相同有相同狀況。另外，國中老師人數從105學年48063人降到113學年46243人，其中數理老師減少1496人，占流失比例8成以上，數據顯示師資的確持續流失且造成衝擊。

蘇俊賓建議，AI教育政策應同步朝「提升效能，與減輕教師負擔」方向設計。近年第一線教師除教學外，還需承擔大量行政與其他工作，現場壓力持續升高。中央推動AI教育，也應思考如何讓老師「學越多，有助於教學更有效率」。未來AI系統應優先協助教師減少備課、評量、行政及班級管理負擔，讓科技真正成為支持教育現場的工具，而不是另一頂壓力鍋。

蘇俊賓也說，目前理工專科人才受到產業高薪與市場需求強力吸引，學校端已出現「補不滿、留不住」現象，不少課程需仰賴代課教師支撐。教育部雖已研議科技人才彈性聘用管道，引入業界及中高齡科技背景人才快速投入教育現場，但長期而言，仍須建立更完整的數理教師留任策略，包括改善教學環境、降低現場負擔及提升實質誘因，才能穩定AI教育基礎。

蘇俊賓也提醒，AI時代不應只有科技能力，更需要跨域整合與人文思維。當資源與人才過度集中於理工領域，人文社會科學若缺乏相對應的投資與發展空間，長期將影響國家整體競爭力與社會平衡。推動AI教育的同時，也應進一步強化人文社會科學與AI的結合應用。

行政院長卓榮泰院長回應，教育人才需要穩定的培育，師資、工具跟環境的改善，請教育部及相關部會持續研議優化策略；副院長鄭麗君則說，在目前AI科技成長強勁的趨勢下，各領域確實都遇到人才資源議題，如何多元化的培育師資，並創造誘因讓老師願意留任，也需要中央與地方一同合作解決。

蘇俊賓 教育部 桃園

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