楊双子「臺灣漫遊錄」 獲國際布克獎 卓揆：強化文學出版支持

台灣長篇小說「臺灣漫遊錄」獲國際文學大獎「國際布克獎」，行政院長卓榮泰21日說，擁有作家楊双子、譯者金翎是台灣的幸運，讓世界看到「臺灣漫遊錄」則是全台的驕傲，政府會持續支持文化創作以及創作自由，並盤點相關獎勵、培育、推廣機制。

「臺灣漫遊錄」2020年出版後，在台灣獲得金鼎獎，由金翎翻譯的英文版先是獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎，昨天又獲得國際布克獎，皆是台灣首部獲獎的作品。

卓榮泰今日在行政院會肯定楊双子、金翎榮獲英語翻譯文學界的重要獎項，這也是台灣文學作品首獲殊榮，感謝2人讓台灣文學走向世界，促進英語世界對台灣的理解，全國同感榮耀。

楊双子在得獎感言提到，「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲」。卓榮泰則說，有楊双子、金翎是台灣的幸運，讓世界看到「臺灣漫遊錄」是全台的驕傲。

卓榮泰說，府會繼續支持文化創作以及創作自由，讓更多台灣作品在世界發光發熱，請文化部盤點現行文學支持政策，強化對文學出版業的獎勵、培育、推廣機制，同時提高國際競賽獲獎獎勵金，給予創作者、譯者、出版社更多實質支持。