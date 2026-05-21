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「臺灣漫遊錄」奪布克獎 文化部強化台文生態系展成果

中央社／ 台北21日電

由楊双子創作、金翎英譯的「臺灣漫遊錄」獲2026年英國國際布克獎；而文化部近年針對台灣文學創作、出版、推廣、版權行銷、外譯等生態系進行升級與強化，如今也展現成果。

文化部今天發布的新聞資料，楊双子在「臺灣漫遊錄」創作階段獲2018年「青年創作獎勵」，2020年春山出版社出版後，2021年獲得金鼎獎圖書類文學圖書獎。後續依「翻譯出版獎勵計畫」陸續出版美譯本、英譯本。

文化部也曾邀請楊双子擔任台灣文學基地首任駐村作家，也由多個駐外文化組安排至世界各地巡迴演講及推廣。

同為作家的文化部長李遠陸續推動「創作獎勵」打開年齡限制、「下一本書」獎勵、「流浪計畫」鼓勵赴國外駐村、首屆「台灣作家節」並以翻譯為主題、公共出借權增加譯者補償金，以及自國內的台北國際書展、兒少書展與積極參與國際書展、國際作家節等，並增加外譯本擴大版權銷售可能等。

文化部表示，「臺灣漫遊錄」於2024年11月於美國發行英譯本，並獲得美國文學界最高榮譽的國家圖書獎翻譯文學大獎；2026年3月出版英國英譯本，進一步獲得被稱為諾貝爾文學獎「超級風向球」的國際布克獎（International Booker Prize）。目前總計售出24國版權，在公布獲獎後，陸續已傳出多國將購買版權。

文化部表示，從「臺灣漫遊錄」的國際獲獎經驗知道，卓越文學創作經過精巧細膩翻譯，再加上出版社全力支持，三者間共同合作，成就了走進世界各國都能被不同讀者真切領略原著的重要關鍵。

文化部將依相關獎勵要點，另擇訂公開儀式，同時頒贈給作者楊双子、譯者金翎、春山出版社獲獎獎勵金。

行政院長卓榮泰今天也在行政院會指示，請文化部評估提高國際競賽獲獎獎勵金，實質鼓勵創作者、譯者及出版社；並應盤點台灣文學政策及推廣，繼續強化台灣文學出版的獎勵、培育及推廣機制。

臺灣漫遊錄 文化部 金鼎獎

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