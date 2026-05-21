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台中數位學生證去年停卡兩萬張 教育局：故障可寄回悠遊卡公司補發

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市推動數位學生證，學生可透過數位學生證領取鮮奶等福利。議員指出去年數位學生證停卡超過2萬張，教育局表示數位學生證若有感應不良，可以填寫異常通知單免費更換，不必停卡補發。圖／台中市政府提供
台中市推動數位學生證，學生可透過數位學生證領取鮮奶等福利。議員指出去年數位學生證停卡超過2萬張，教育局表示數位學生證若有感應不良，可以填寫異常通知單免費更換，不必停卡補發。圖／台中市政府提供

台中市近年推動數位學生證，用處頗多，如「台中有鈣讚」班班喝鮮乳政策，就是用數位學生證領取牛奶。民代指出，數位學生證去年停卡超過2萬張，不少家長發現卡片無法感應，就報遺失補發，教育局應掌握停卡原因；教育局表示，數位學生證異常可填寫異常通知單，寄回悠遊卡公司補發。

國民黨議員陳文政今天質詢表示，數位學生證是學生領取福利的重要方式，根據市府資料，每年約發卡8萬張左右，感應不良的數量不到100張，但去年卡片停卡數量2萬632張，他懷疑停卡不只是遺失或損壞，還包含卡片異常、但家長直接申請遺失補發。

陳文政指出，接獲家長陳情，陳情人的3個孩子中有2人的數位學生證在短短數月內故障，無法感應與儲值；陳情人不曉得每張數位學生證有一年保固，可以申請免費更換，上網搜尋資料只看到「遺失補發」，每張須繳135元，付費補完卡才曉得原來可以免費更換。

陳文政說，依現行規定，數位學生證若在保固期內，外觀沒有明顯毀損卻無法使用，家長只要填寫卡片異常處理單，將卡片、個資與同意書一起寄回印卡中心，就能費申請更換，但整個流程相當麻煩，且如「台中有鈣讚」是每周領取一次牛奶，若補發時間超過一周，恐影響學生權益。

教育局長蔣偉民答詢表示，數位學生證保固期內出現異常，只要寫異常通知單寄到悠遊卡公司，可免費補發，且學生證故障或送修期間，學生可以透過學號等資料，由便利超商店員手動輸入，一樣可以兌換牛奶、愛心餐券等等，不會因為數位學生證故障就讓權益受損。

陳文政建議，數位學生證線上補發系統應該增加「保固內故障」的選項，不要只有遺失補發，且教育局應該全面告知家長保固權益和免費處理流程，並要求悠遊卡公司和乘半場傷，對感應不良的卡片建立更方便的補發機制，比如學校代收、先發新卡再檢測等等，確保福利不間斷。

悠遊卡 教育局 台中市

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