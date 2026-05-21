卓榮泰：台灣幸運擁有楊双子金翎 強化支持文學出版

台灣長篇小說「臺灣漫遊錄」獲國際文學大獎「國際布克獎」，行政院長卓榮泰今天說，擁有作家楊双子、譯者金翎是台灣的幸運，讓世界看到「臺灣漫遊錄」則是全台的驕傲，政府會持續支持文化創作以及創作自由，並盤點相關獎勵、培育、推廣機制。

英語文壇盛事、年度國際文學大獎英國「國際布克獎」今年由台灣作家楊双子創作、譯者金翎翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」勇奪大獎。「臺灣漫遊錄」2021年獲台灣金鼎獎文學圖書獎、2024年得到日本翻譯大賞首獎以及美國國家圖書獎翻譯文學大獎，至今已售出24國版權，在台灣銷售逾4萬本。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中肯定楊双子、金翎榮獲英語翻譯文學界的重要獎項，這也是台灣文學作品首獲殊榮，感謝2人讓台灣文學走向世界，促進英語世界對台灣的理解，全國同感榮耀。

楊双子得獎感言提到，「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲」。卓榮泰則說，有楊双子、金翎是台灣的幸運，讓世界看到「臺灣漫遊錄」是全台的驕傲。

他強調，政府會繼續支持文化創作以及創作自由，讓更多台灣作品在世界發光發熱，請文化部盤點現行文學支持政策，強化對文學出版業的獎勵、培育、推廣機制，同時提高國際競賽獲獎獎勵金，給予創作者、譯者、出版社更多實質支持。