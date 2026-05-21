「政大前三甲」現身！校園漫步影片瘋傳 學生嗨翻：讀四年第一次看到

國立政治大學校園近日驚現一隻疑似穿山甲的保育類動物，於前山風雨走廊悠閒漫步的畫面被一名網友拍下並發布於社群平台「Threads」，引發網友熱烈討論與關注。

從影片中可見，該生物外型酷似穿山甲，身披大片鱗片，引來網友紛紛留言：「穿山甲逛大街」、「政大竟然有穿山甲，好可愛！」甚至有人感嘆：「我在政大讀書四年，從未見過，版主運氣真好！」還有網友戲稱這隻穿山甲小名為「政大前三甲」，幽默調侃其成為校園新吉祥物。

針對這隻穿山甲的身分，有網友質疑是否是台北市立動物園走失的食蟻獸「黑妞」，但其他網友則指出，食蟻獸的尾巴與穿山甲不同，應該可以確定影片中的動物是穿山甲。此外，也有人擔憂：「政大野狗不少，希望這隻穿山甲能平安無事。」

事實上，政大近年來經常有珍稀動物現蹤。本站之前曾報導，政大校園曾發現包括白鼻心、山羌、大赤鼯鼠及赤腹松鼠等多種動物，甚至還有保育類野生動物如麝香貓及穿山甲造訪。此外，政大後山的指南溪更被發現有食蟹獴家族活動的蹤跡。

隨著影片持續在網路上發酵，不少人表示對於政大的自然環境心生嚮往，有人甚至笑稱：「媽呀當初就該報到政大」

此次穿山甲現蹤事件，不僅讓人見識到政大校園的自然魅力，也喚起了大家對保育類動物的關注。許多網友呼籲校方與學生加強保護措施，以確保這些珍稀動物能在校園內安心生活。