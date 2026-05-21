國產大豆面積10年增逾5.5倍 減碳永續飲食亮點

台灣大豆需求仰賴進口，但國產大豆種植面積逐年增加，10年成長逾5.5倍，因具節水及減碳效益，是永續飲食亮點，台南農改場近年育成的新品種，也開發出具營養與機能的產品。

根據農業部統計，目前台灣大豆年產量約5000多公噸，只占需求量約0.2%，主要仍靠進口；不過，國產大豆種植面積正逐年增加，民國103年時只有約680公頃，113年達4473公頃，10年成長超過5.5倍。

農業部台南區農業改良場今天發布新聞稿，在極端氣候與全球淨零轉型雙重挑戰下，國產大豆憑藉在地低碳、非基因改造、高新鮮度及安全可追溯4大優勢，逐漸成為環境友善的優質雜糧新選擇。

台南農改場場長陳昱初表示，大豆不僅是優質植物蛋白來源，更兼具節水、減氮肥與減碳等多重效益，透過稻田轉作及縮短運輸里程，正引領台灣邁向永續飲食新時代。

陳昱初指出，大豆屬耐旱作物，生長期間需水量僅約水稻的30%至40%，若依生育期精準供水，每公頃可節省5000至7000公噸農業用水，對水資源日益緊張的台灣而言，具有重要意義。

此外，陳昱初說，大豆根部共生根瘤菌具有固氮作用，可將空氣中的氮轉化為作物養分，約可減少20%的化學氮肥施用量，不僅降低生產成本，也有助減少氧化亞氮等溫室氣體排放，兼顧生產與環境永續。

陳昱初認為，台灣大豆長期仰賴進口，長途運輸累積可觀碳足跡，相較之下，選購國產大豆不僅可實踐低碳消費，也更能享有新鮮、安全與可追溯的品質保障，未來將持續精進栽培管理技術與省工機械化流程，提升生產效率與產業競爭力，讓國產大豆不只是餐桌上的健康選擇，更成為推動綠色農業與永續生活的重要力量。

台南農改場為回應加工市場與消費需求，近幾年育成2項具代表性的優良大豆品種，「大豆台南10號」具高蛋白及抗白粉病等特性，豆香濃郁、出漿率高，適合製作豆漿、豆腐、豆乾及味噌等產品；「黑豆台南11號」具高產、抗白粉病及富含異黃酮、花青素等特點，抗氧化潛力佳，製成黑豆漿、黑豆茶風味甘醇，兼具營養與機能價值。

台南農改場建議消費者，選購大豆產品時，可優先認明產銷履歷（TGAP）或有機驗證標章，支持在地農業，也為永續環境盡一份心力。