高雄市去年校園霸凌案43件仍調查中 民代批：孩童等得到正義？

高雄市校園霸凌案今年度截至4月底已達138件，僅5件結案不成立，另外117件仍在調查中，今年度至今仍未有任何成立霸凌案。市議員指出，去年度案件還有43件在今年仍在調查中，冗長調查時程可能影響當事人權益，「霸凌沒有消失，而是越來越難成立，程序越來越長，孩子還等得到到正義嗎？」

高雄市霸凌案從2021年成案數68件到2025年降為19件，市府在 2024年4月實施「校園霸凌處理機制」，設置審查小組決定是否受理霸凌申訴，2024、2025年受理率皆下降至近6成。市議員邱于軒表示，顯示新制「審查小組」發揮實質篩選、分流效果，但今年截至4月，通報180件中受理138件，仍有117件在調查中，僅5件不成立，確認霸凌案暫為0。

「霸凌沒有消失，而是越來越難成立？」邱于軒認為，2024年「校園霸凌處理機制」新制成立後，受理率從62％降至55％，全市霸凌成案數雖下降，但受理後的冗長調查程序，難真正為孩童伸張正義，去年142件調查案件中，仍有43 件處於「調查中」，時間冗長可能會影響當事人權益。

邱于軒更在議會中揭露一名國中女學生遭霸凌的陳述書，內容稱班上同學每天都會對她亂取綽號為巨猩、巧克力，我屢次向教師反應，都沒有得到什麼幫助，甚至遭同學剪頭髮，對方還將她的照片上傳至網路社群，以羞辱性字眼不斷訕笑，還將她提出LINE群組，女學生說「我感覺被同學們聯合霸凌，心裡很緊張又很害怕到學校上學」。

邱于軒說，女學生早在去年就被同學霸凌，但校方卻未主動通報，直到女學生家長堅持提出霸凌申訴下才成立，但女學生長期遭霸凌之下，目前身心狀況已有問題，但她質疑女學生早在2023年曾送醫評估疑似遭霸凌，但校方卻毫不知情，顯示社政、醫政、教育體系聯繫已有問題。

陳其邁表示，全市校園霸凌案皆由府級獨立調查小組處理，目前霸凌已加入調和機制，市府目前對於霸凌絕不容忍，也不會輕易放掉，若孩童在申訴過程不順利，可以直接利用1999專線、市長信箱或通報教育局，市府一定會接手調查。

高雄校園霸凌案今年度截至4月底達138件，僅5件結案不成立，另外117件仍在調查中，今年度至今仍未有任何成立霸凌案，市議員指出「霸凌沒有消失，而是越來越難成立」。圖／翻攝自高雄市議會直播