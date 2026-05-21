台灣高等研究學院吸走研究經費？廖俊智：還需要仔細研究

聯合報獨家報導，為了賴總統的三三三諾貝爾計畫，教育部召集台大、清大、陽明交大、成大4校，盼整合4校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），希望未來30年內，台灣於物理、化學、醫學等3領域，擁有3位諾貝爾獎得主。立委羅廷瑋今於立院教委會質詢中研院院長廖俊智此事，他坦承只看到新聞，不了解也無法評論。高等研究學院會不會吸走大量基礎研究的經費？廖俊智表示，經費的配置還需要仔細研究，希望是使用其他的經費，不要把現有經費挪去高等研究學院。

羅廷瑋表示，此學院是教育部的構想，結合中研院既有政策、盤點避免資源重疊有其必要性。但他也擔心，原本散落各個機關的基礎研究經費，可能會被高等研究學院吸走或是高度集中於此一學院。

廖俊智表示，希望是用另外的經費支援台灣高等研究學院，而不是挪用現有的經費，否則會有負面效果；經費的配置還需要仔細研究。