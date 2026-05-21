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環境部助企業培訓ESG新血 招募媒合實習生

中央社／ 記者汪淑芬台北21日電

環境部今天表示，回應全球淨零轉型與ESG（環境、社會及治理）發展趨勢，推出「企業ESG人才培育計畫」，透過招募媒合實習生，協助企業提前布局預聘具ESG素養未來新血。

環境部發布新聞稿說，希望協助青年永續人才銜接產業前線，今年以「企業X青年X永續行動」為核心理念，以「企業實習」為先驅合作計畫，期盼攜手有志推動綠色轉型企業，透過實習機制導入對環境永續議題有興趣青年戰力，用環境教育力量轉化為企業ESG成長動能，及將淨零轉型、資源循環零廢棄等關鍵議題轉化為具體可執行企業專案，共創新環境治理行動。

環境部表示，培育淨零綠領人才是近年重點工作之一，陸續推專業課程，新推出計畫更著重讓青年提早進企業實習，藉以了解職涯方向、技能培養，累積人脈及經驗等。

環境部說，希望讓企業在面對全球永續揭露標準（如GRI、TNFD）等挑戰下，提前布局預聘具ESG素養新血，透過青年實習生參與，累積實務綠色轉型案例，強化企業內外部永續作為。

環境部建議參與計畫企業可依需求提職缺，如ESG資料整理、碳盤查數據協助、相關環境議題研究及實作、環境教育活動執行或永續溝通內容製作等。實習期間須包含民國115年9月到10月，至少2個月，具體時數與排班可由企業與實習生議定。

為減輕企業端培訓負擔並確保實習品質，環境部規劃全方位支持與輔導配套措施，包括青年招募媒合、職場素養培訓及實習期間專業輔導訪視等，希望有意推動綠色轉型企業踴躍參與。

企業6月10日前可報名，青年實習生6月15日啟動報名，相關申請資訊及活動可查「環境部115年企業ESG人才培育計畫」網站（https://reurl.cc/mpXEQl）。

實習 環境部 青年

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