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克服白血病、嶄露食品科學潛力 他獲2026總統教育獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高雄科技大學學生蔡宗憲克服白血病重返校園，未來盼將食品科學結合傳播媒體。圖／教育部提供
高雄科技大學學生蔡宗憲克服白血病重返校園，未來盼將食品科學結合傳播媒體。圖／教育部提供

教育部今天公布2026總統教育獎名單，計大專組10名、高中組14名、國中組18名及國小組18名，總計60名學生獲得殊榮。高雄科技大學學生蔡宗憲克服白血病重返校園，未來盼將食品科學結合傳播媒體；彰化縣立溪陽國中學生楊子立則克服先天多重障礙，於跳水、直排輪等領域斬獲佳績。

教育部也指出，本次評選結果中，有二位獲獎者曾在不同教育階段獲得總統教育獎，包括高中組、就讀新竹市立成德高級中學的危宇澤（2021），以及國中組就讀彰化縣立溪陽國民中學的楊子立（2023）。

今年獲獎者、高雄科技大學學生蔡宗憲出身經濟貧困的單親家庭，也比同年齡學生更早熟。高中至大學期間練習技藝，並獲全國技藝競賽優勝、考取多張食品證照並兼職打工，盼靠雙手翻轉命運。但蔡宗憲大三時確診惡性「急性骨髓性白血病（AML）」，化療導致口腔嚴重潰爛，吞嚥時宛如碎玻璃劃過喉嚨般劇痛，並需進行無數次深入骨髓的穿刺檢查，但蔡宗憲咬牙撐過骨髓移植生死關卡，重生後重返校園。

蔡宗憲學業成績始終維持在班級前三名，並成功在權威性的「台灣食品科學技術學會」年會發表海報論文，展現食品科學專業潛力。他也重新站上舞台，受邀主持具備高度思辨性的「青年高峰論壇」，更榮獲全國大專優秀青年獎、周大觀文教基金會抗癌圓夢助學金，以及台灣癌症基金會十大抗癌鬥士獎章。

蔡宗憲期許，盼未來將「食品科學」結合「傳播媒體」，致力將艱澀的食安知識轉化為大眾語言，將重生的生命化為對社會的責任。

彰化縣立溪陽國中學生楊子立來自單親家庭，6歲時，因步態異常被發現有X型腿，後續更被診斷為輕度自閉症合併智能障礙，伴隨注意力不足過動症與妥瑞症等複合症狀。

但楊子立小一開始接觸溜冰、游泳，國中時更開始訓練跳台跳水。媽媽每天利用夜間與假日騎機車接送跨縣市往返，常常回到家已是深夜。因持續付出，楊子立逐漸在跳水、直排輪與游泳項目中逐漸展現成績，更在去年特殊奧林匹克輪滑競速中，奪下300與1000公尺雙料冠軍。

教育部表示，獲獎學生皆力爭上游、熱愛學習，在勤學之餘，積極改變生命中的困境，是全國人民的榜樣。2026年總統教育獎預定於7月3日在總統府舉行頒獎典禮，由賴清德總統接見每位獲獎學生，並頒發獎狀、獎座以及獎助學金，大專組每名25萬元、高中組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元。

彰化縣立溪陽國中學生楊子立則克服先天多重障礙，於跳水、直排輪等領域斬獲佳績。圖／教育部提供
彰化縣立溪陽國中學生楊子立則克服先天多重障礙，於跳水、直排輪等領域斬獲佳績。圖／教育部提供

教育部 高雄科技大學

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