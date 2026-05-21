快訊

遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

聽新聞
0:00 / 0:00

臺灣漫遊錄奪國際布克獎 楊双子盼在中國出版促對話

中央社／ 綜合外電報導
台灣作家楊双子（左）和譯者金翎（右）在英國奪得國際文學大獎「國際布克獎」，19日和20日分別在頒獎典禮前後接受中央社專訪。中央社
台灣作家楊双子（左）和譯者金翎（右）在英國奪得國際文學大獎「國際布克獎」，19日和20日分別在頒獎典禮前後接受中央社專訪。中央社

「臺灣漫遊錄」作者楊双子告訴法新社，她希望這部榮獲國際布克獎的小說未來能在中國出版閱讀，並促進關於「台灣人民想要什麼樣的未來」的對話。

現年41歲的楊双子與32歲的譯者金翎昨天一同奪得這項享有盛譽的國際大獎，這也是首度有台灣作家獲頒這項旨在表彰優秀英文譯作的最高榮譽。

這部趣味十足的小說以1930年代日治時期的台灣為背景，巧妙地偽裝成日文遊記翻譯作品，而作者青山千鶴子其實是虛構出來的人物。

小說描寫活潑外向的青山千鶴子在這個殖民地展開的旅行與美食探險，以及她與個性內斂的台灣譯者千鶴之間逐漸建立的關係。

這部小說雖為歷史虛構作品，但書中深入探討權力失衡與文化抹滅等議題。作者表示，這與台灣現今面臨的處境，可謂相互呼應。中國主張台灣是其領土一部分。

當被問及台灣的未來時，楊双子坦言：「我曾無數次在內心感到焦慮，反覆問自己：文學的力量是不是太慢了？」

她今天接受法新社訪問時說：「我經常擔憂，也常覺得自己也許應該發表政治聲明，或採取某種行動，投入其他形式的社會運動。」

「但在現實中，作為一名小說家，我決定將信念寄託於文學，並相信文學的力量。」

這部作品2020年在台灣出版後，橫掃多項文學大獎，不過至今仍無法在中國發行。

楊双子表示：「如果這本書能透過某種方式進入中國，並被中國讀者讀到，我認為我們就有了對話與溝通的契機。」

「這將讓更多中國人理解台灣人民想要什麼樣的未來，而這與許多中國人所想像的並不同。」

楊双子說：「我希望這本書能對華語世界帶來啟發，展現像台灣這樣自由民主的國家，在這裡我可以公開以酷兒身分出櫃，我們能夠共同做到這件事。」

譯者金翎表示，與香港等前英國殖民地的文學作品不同，台灣文學及其殖民歷史在英語世界中仍較不為人熟知。

金翎說：「台灣作品要翻譯成英文並順利出版、獲得肯定，向來是一場無比艱辛的硬仗。因此這對我個人來說，絕對是意義非凡的時刻。」

楊双子 金翎 日文

延伸閱讀

台灣第1人！楊双子「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎：生為台灣人是我的幸運

台灣首見 「台灣漫遊錄」獲國際布克獎

台灣文學眾聲喧嘩 楊双子：讓我們一起被世界看見吧

臺灣漫遊錄為何頻獲大獎？有愛情、美食和旅行 「不將文化簡化為創傷」

相關新聞

「政大前三甲」現身！校園漫步影片瘋傳 學生嗨翻：讀四年第一次看到

國立政治大學近日驚現一隻穿山甲，引發網友熱議，稱其為校園中的「可愛寶貝」。這一生物在校內的風雨走廊出現，讓許多學生感到驚喜。政大校園生態多樣性豐富，過去也曾發現多種珍稀動物。

台灣高等研究學院吸走研究經費？廖俊智：還需要仔細研究

聯合報獨家報導，為了賴總統的三三三諾貝爾計畫，教育部召集台大、清大、陽明交大、成大4校，盼整合4校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），希望未來30年內，台灣於物理、化學、醫學等3領域，擁有3位諾貝爾獎得主。立委羅廷瑋今於立院教委會質詢中研院院長廖俊智此事，他坦承只看到新聞，不了解也無法評論。高等研究學院會不會吸走大量基礎研究的經費？廖俊智表示，經費的配置還需要仔細研究，希望是使用其他的經費，不要把現有經費挪去高等研究學院。

台灣文學眾聲喧嘩 楊双子：讓我們一起被世界看見吧

台灣作家楊双子和譯者金翎19日憑長篇小說「臺灣漫遊錄」奪得國際文學大獎「國際布克獎」。楊双子今天接受中央社專訪提到，她真...

克服白血病、嶄露食品科學潛力 他獲2026總統教育獎

教育部今天公布2026總統教育獎名單，計大專組10名、高中組14名、國中組18名及國小組18名，總計60名學生獲得殊榮。高雄科技大學學生蔡宗憲克服白血病重返校園，未來盼將食品科學結合傳播媒體；彰化縣立溪陽國中學生楊子立則克服先天多重障礙，於跳水、直排輪等領域斬獲佳績。

獨／力拚諾貝爾獎 教育部擬設台灣高等研究學院、國家級實驗中學

總統賴清德提出願景，希望未來30年內，台灣於物理、化學、醫學等三領域，擁有三位諾貝爾獎得主。本報獨家掌握，教育部召集台大、清大、陽明交大、成大四校，盼整合四校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），以數學、物理、化學、生物、地球科學為分組，將脫離現行體系自辦招生；且配合TAAS計畫，教育部也將設置「國立台灣科學實驗高級中等學校」，從高中生開始培育。

高雄市去年校園霸凌案43件仍調查中 民代批：孩童等得到正義？

高雄市校園霸凌案今年度截至4月底已達138件，僅5件結案不成立，另外117件仍在調查中，今年度至今仍未有任何成立霸凌案。市議員指出，去年度案件還有43件在今年仍在調查中，冗長調查時程可能影響當事人權益，「霸凌沒有消失，而是越來越難成立，程序越來越長，孩子還等得到到正義嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。