臺灣漫遊錄奪國際布克獎 楊双子盼在中國出版促對話

「臺灣漫遊錄」作者楊双子告訴法新社，她希望這部榮獲國際布克獎的小說未來能在中國出版閱讀，並促進關於「台灣人民想要什麼樣的未來」的對話。

現年41歲的楊双子與32歲的譯者金翎昨天一同奪得這項享有盛譽的國際大獎，這也是首度有台灣作家獲頒這項旨在表彰優秀英文譯作的最高榮譽。

這部趣味十足的小說以1930年代日治時期的台灣為背景，巧妙地偽裝成日文遊記翻譯作品，而作者青山千鶴子其實是虛構出來的人物。

小說描寫活潑外向的青山千鶴子在這個殖民地展開的旅行與美食探險，以及她與個性內斂的台灣譯者千鶴之間逐漸建立的關係。

這部小說雖為歷史虛構作品，但書中深入探討權力失衡與文化抹滅等議題。作者表示，這與台灣現今面臨的處境，可謂相互呼應。中國主張台灣是其領土一部分。

當被問及台灣的未來時，楊双子坦言：「我曾無數次在內心感到焦慮，反覆問自己：文學的力量是不是太慢了？」

她今天接受法新社訪問時說：「我經常擔憂，也常覺得自己也許應該發表政治聲明，或採取某種行動，投入其他形式的社會運動。」

「但在現實中，作為一名小說家，我決定將信念寄託於文學，並相信文學的力量。」

這部作品2020年在台灣出版後，橫掃多項文學大獎，不過至今仍無法在中國發行。

楊双子表示：「如果這本書能透過某種方式進入中國，並被中國讀者讀到，我認為我們就有了對話與溝通的契機。」

「這將讓更多中國人理解台灣人民想要什麼樣的未來，而這與許多中國人所想像的並不同。」

楊双子說：「我希望這本書能對華語世界帶來啟發，展現像台灣這樣自由民主的國家，在這裡我可以公開以酷兒身分出櫃，我們能夠共同做到這件事。」

譯者金翎表示，與香港等前英國殖民地的文學作品不同，台灣文學及其殖民歷史在英語世界中仍較不為人熟知。

金翎說：「台灣作品要翻譯成英文並順利出版、獲得肯定，向來是一場無比艱辛的硬仗。因此這對我個人來說，絕對是意義非凡的時刻。」