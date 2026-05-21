總統教育獎名單揭曉 危宇澤、楊子立兩度獲獎

2026年總統教育獎名單今天揭曉，共有60人獲得殊榮，將由總統賴清德親自表揚。其中危宇澤、楊子立在不同教育階段中兩度獲獎，展現不畏逆境、努力向學的精神。

教育部今天發布新聞稿指出，「總統教育獎」以奮發向上、不畏困境、熱愛生命的學習精神為選拔標準，全國共推薦326人，167人進入複選，最後透過學者專家實地訪查，選出60人獲得殊榮，預計7月3日在總統府頒獎。

總統教育獎為持續鼓勵學子，開放已獲獎者進入不同的教育階段後，可以重新報名，今年有2人是二度獲獎，包括目前就讀於新竹市成德高中的危宇澤，以及彰化縣溪陽國中的楊子立。

危宇澤年幼時就被檢查出聽覺障礙，學習路上屢遇挫折，但他在田徑運動中勇敢逐夢，在全國賽事嶄露頭角，2021年獲得總統教育獎，但他因家庭因素轉學，導致國二時被禁賽，只能默默累積實力。

升上高中後，危宇澤選擇挑戰更艱鉅的「全能十項」，2024年代表台灣參加聽障世界青年運動會及錦標賽，各獲一金一銀。2025年在東京達福林匹克運動會（聽奧）拿下男子十項全能銀牌。

儘管危宇澤須戴助聽器，起跑反應較慢，但他謹記「心不撓」的精神，憑藉著自己的「聽損策略」，比別人更專注於起跑燈光，並利用強大的意志力縮短差距，證明了生理限制無法阻擋前進的腳步，再度獲得總統教育獎肯定。

另一名二度獲獎的楊子立（國小獲獎時名為楊喬崴），年幼被診斷為輕度自閉症合併智能障礙，伴隨注意力不足過動症與妥瑞症等複合症狀。但後來他接觸跳水和直排輪運動，母親騎機車跨縣市送他練習，先後在多項賽事中脫穎而出。

運動的道路上，雖然充滿挫折，例如跳水時，楊子立曾從高處摔落導致暫時無法行走；直排輪訓練過程，跌倒無數次，甚至指甲脫落；游泳練習時下巴被撞裂縫了六針，但他仍一次次地堅持下來，包紮後返回隊伍，告訴自己「再試一次」，這樣努力不懈的精神，獲得總統教育獎評選委員肯定。

教育部和各縣市將陸續透過各個管道，向外界介紹今年度總統教育獎得主的故事，鼓勵更多身處逆境的學子。總統教育獎得主除獎狀、獎座外，也會得到獎助學金，大專組每名為新台幣25萬元、高中組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元。