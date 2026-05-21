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免費營養午餐將上路 戴瑋姍建議比照日本推「定食」減廚餘

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會今天總質詢，民進黨議員關注營養午餐議題。記者葉德正／攝影
新北市議會今天總質詢，民進黨議員關注營養午餐議題。記者葉德正／攝影

今年8月起有不少縣市將推動營養午餐免費政策，新北市議會民進黨團今天質詢，議員戴瑋姍認為，全台校園每天約產生500公噸廚餘、1年浪費約22億元食材，籲新北市推動營養午餐改革，可比照日本推動「定食」，從菜單設計、份量管理與飲食教育著手，減少浪費。新北市長侯友宜表示，市府已推美食空盤與廚餘減量措施，每個孩子食量不太一樣，但會持續研議更標準、精準的供餐方式。

戴瑋姍指出，新北市全面推動營養午餐免費，每餐餐費基準達75元，投入大量預算，更應避免浪費，目前校園每天都產生大量廚餘，剩下最多的多為主食與青菜，未來廚餘將不再能養豬，應從源頭減量。

戴瑋姍說，建議新北市可參考日本營養午餐模式，以定食、定量方式供餐，由營養師依照熱量與營養需求精算份量，讓學生既能吃飽，也能減少剩食與浪費。

教育局長張明文表示，教育局每天都有統計學校廚餘量，目前也透過多元方式處理，包括設置廚餘機、部分學校將廚餘轉作肥料等，教育局持續透過學生問卷回饋，調整孩子較能接受的菜色與菜單內容。

侯友宜表示認同方向，營養午餐也是教育的一環，目前已推動美食空盤概念，希望學生不要過度浪費，目前多採學生自主打菜模式，老師也會觀察每名學生食量，未來若能逐步建立較標準化的份量制度，不是不可行，仍須循序漸進推動。

戴瑋姍也提到，美國今年初重新發布飲食指南，內容已與過去多吃澱粉的觀念不同，改強調原型食物、高營養密度食材、蛋白質與纖維攝取，新北營養午餐菜單也應與時俱進。

侯友宜回應，將請營養師依照最新國際飲食指引重新檢視菜單設計，兼顧健康、營養與惜食觀念，符合時代觀念。

新北市教育局補充，因各校供餐人數、供餐方式及菜色不同，每日廚餘量會隨實際用餐情形變動，整體而言，近年新北校園每日廚餘量已較過去下降約2.8公噸，將持續請學校透過菜單設計、份量調整、班級回饋及營養教育，鼓勵學生按需取餐、均衡飲食，把午餐吃完，落實廚餘減量。

教育局也說，新北市學校持續推動「美食空盤運動－廚餘減量計畫」，結合惜食分享、廚餘循環再利用、食農與食育教育，從源頭引導學生珍惜食物，自2017年迄今，全市學校廚餘累積減量達1070公噸，減量成果持續累積。

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