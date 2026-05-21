不分年級！新北下學期將推五天都在學校吃營養午餐

新北市下學期開始將全面推動全市公私立國中小營養午餐免費，不過不少家長常因為孩子不是每天上全天課，有時候還要為孩子中餐操心。新北市議會今天總質詢，民進黨團質詢新北應該推動不分年級天天在學校吃營養午餐政策，新北市長侯友宜表示，教育局已成立專案小組並與家長、教師團體召開21場會議，預計今年8月31日新學期起，朝「每周5天都在學校用餐」方向實施，讓全市學生建立規律用餐習慣。

今天新北市議會由民進黨團總質詢，由新潮流議員張錦豪、戴瑋姍、顏蔚慈、林秉宥、蘇錦雄聯合質詢，關注營養午餐議題。

張錦豪指出，目前不同年級留校時間不一，一、二年級部分天數中午前就放學，不少學生隨後被補教業者接往安親班用餐，飲食時間與內容難以掌握，學生在中午空檔也可能吃零食，影響健康與作息。

張錦豪認為，若能讓學生每天在校吃完營養午餐再放學，不僅有助均衡飲食，也能透過老師陪餐推動食農教育，讓孩子了解食材來源、農民辛勞，進一步降低剩食與廚餘問題。

張錦豪說，學校更可藉由固定午餐時間建立學生規律生活，同時透過老師引導，鼓勵學生吃營養食物、改善挑食問題，甚至結合剩食處理與黑水虻等環保教育，都是很好的學習機會。他也呼籲市府建立完整配套，包括接送、校車安排、教師陪餐與營養津貼等措施，並與教師、家長團體充分溝通。

侯友宜表示，教育局已成立專案小組，並與家長及教育團體召開21場會議，目前政策方向明確，就是朝一周5天在校用餐推動，兼顧公平性與一致性，也能深化食農教育。

他說，相關配套如教師工作時數、老師陪餐津貼與工時等問題，都有一併檢討調整，希望在新學期開學日同步上路，讓每個孩子都能被照顧到。

新北市教育局長張明文則表示，此政策牽涉學生作息、放學交通與校園運作，因此市府持續與各團體密集討論，近期幾乎天天開會，就是希望把第一線可能遇到的問題準備完善。他強調，市長相當重視此案，專案小組正加速整備，目標就是在8月31日新學期開始後，正式推動學生天天在校吃營養午餐。