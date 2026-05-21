義大利2027年將出版「臺灣漫遊錄」 譯者恰在台駐村

「臺灣漫遊錄」勇奪國際文學大獎「國際布克獎」，義大利知名出版社Fazi Editore今天宣布已排定在2027年初出版義文版，該書將由義大利知名漢學家傅雪蓮（SilviaPozzi）翻譯，傅雪蓮目前正在台灣文學基地擔任駐村作家。

Fazi Editore出版社今天以臉書官網、新聞稿等多重管道發布「臺灣漫遊錄」摘下英國「國際布克獎」的好消息，並宣布義文版出版時程，讓許多旅義台僑非常興奮，表示已迫不及待想要將義文版介紹給當地親朋好友。

義國出版社引述「國際布克獎」評審評語，盛讚這部小說有令人垂涎的美食、妙趣橫生的對話、轉折的故事情節，讓人愛不釋手。「臺灣漫遊錄」實現了驚人的雙重成就，它既是一部動人的愛情故事，又是一部震撼人心的後殖民小說。

義國出版社介紹，「臺灣漫遊錄」是首部榮獲此項殊榮的中文翻譯作品，作者楊双子和譯者金翎也是首位獲此殊榮的台灣作家。

「臺灣漫遊錄」義文版翻譯者傅雪蓮，目前正好在台灣參加「2026台灣文學基地作家駐村活動」，在5月17日、24日分別舉辦2場讀者交流，探討華語文學在義大利的流通與翻譯。

根據台灣文學館介紹，傅雪蓮現任米蘭比科卡大學（University of Milan-Bicocca）教授，並擔任該校常設翻譯實驗室學術總監。她自2014年起，擔任義大利第一本當代華文文學期刊「文字」（Caratteri）共同主編，她自1999年以來從事文學翻譯，將多位華語作家作品譯為義文，包括阿來、陳思宏、韓寒、郝景芳、林白、劉慈欣、寧肯、邱妙津、吳明益與余華等。

傅雪蓮2021年獲義大利文化部頒發全國翻譯獎，2022 年榮獲專為當代華文文學設立的馬里歐．拉提斯翻譯雙年獎（Mario Lattes Biennial TranslationAward）。2024年，她獲頒第17屆中華圖書特殊貢獻獎。