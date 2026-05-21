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台灣好作品 學者：瓶頸是翻譯

聯合報／ 記者許維寧陳宛茜／台北報導

台灣作家楊双子的長篇小說「台灣漫遊錄」獲英國國際布克獎，引發討論。學界認為，「台灣漫遊錄」是從歷史角度走出新的詮釋，但台灣作家的瓶頸在於不容易有好的翻譯。

國際布克獎（International Booker Prize）與布克獎（Booker Prize）均要求作品必須在英國出版，其中布克獎要求作品需以英文創作，國際布克獎則表彰從外語翻譯成英文的作品。

有別於歷史悠久、一九六九年創設的布克獎，其擁有逾半世紀歷史，在西方文壇具傳統權威，獲獎者包括石黑一雄、奈波爾等；國際布克獎則於二○○五年創設，譯者與作者並重，代表作品得以跨越語言藩籬。

英國國際布克獎，每年評選一次，獎項授予一部英文翻譯作品，獎金五萬英鎊也由作者和譯者平分。二○一六年得主、南韓作家韓江，八年後獲得諾貝爾文學獎。台灣作家吳明益、加拿大譯者石岱崙則曾在二○一八年以「單車失竊記」入圍初選。

師大國文系教授祁立峰表示，「台灣漫遊錄」主角，以殖民者的視野來到台灣，屬於後殖民文學，揉和了女同志的百合文學加上台灣飲食風貌，是從歷史角度走出新的詮釋。但過去台灣的作家寫日治時代台灣，如楊逵、陳千武，比較苦大仇深。

政大外語學院前院長陳超明表示，國際布克獎的前提是以其他語言寫作，並需由翻譯家接續譯為英文，台灣有作者能獲獎當然值得肯定，但也凸顯了台灣創作者的局限在於本土作家通常不容易擁有好的翻譯。

英國 英文 楊双子 臺灣漫遊錄

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