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新聞眼／多元素加成 「台灣漫遊錄」頻獲大獎

聯合報／ 本報記者陳宛茜
《臺灣漫遊錄》19日在英國奪得國際布克獎，圖為得主作者楊双子（左）和英文版譯者金翎（右）。2024年獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎。本報資料照片
《臺灣漫遊錄》19日在英國奪得國際布克獎，圖為得主作者楊双子（左）和英文版譯者金翎（右）。2024年獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎。本報資料照片

「台灣漫遊錄」頻頻拿到國際大獎，引發網路熱議，好奇這本書到底寫些什麼？作者楊双子在書中放入愛情、美食與旅行等吸引國際讀者的元素，寫作手法也符合國際文學獎關注的性別議題、後殖民論述與後設。而譯者金翎的翻譯手法有堅持有創新，將台灣多語言、多族群的多元文化，透過漢字三種發音系統展現，增加小說歷史深度，種種元素加成，讓台灣文學再次走上國際舞台。

英國衛報對「台灣漫遊錄」的介紹精簡地說明此書的魅力元素：「小說以重見天日的回憶錄譯本的形式呈現，講述了一位小說家於一九三八年乘船前往日治時期的台灣，並與一位翻譯結伴踏上美食之旅，最終墜入愛河的故事。書中既有虛構人物的註腳和後記，也有譯者金翎寫的真實後記。」

和傳統翻譯小說不同，這本書的英國版本，金翎的名字被放到書本封面上，象徵譯者和創作者的平等地位。書中的兩大女主之一身分就是翻譯，虛實兩位譯者在小說內外形成有趣的雙重奏。如此類型的翻譯文學在國際文壇相當罕見。

在台灣，「台灣漫遊錄」也是一本「破格」的書，「台灣漫遊錄」首次在台出版時，不只採「託名虛構」的寫作手法，還在書封與文宣上並列虛構的日籍作者與譯者，導致部分讀者信以為真而引發爭議。

楊双子的文學養成教育也跟一般台灣作家迥異。楊双子曾透露，影響她最深的作品並非文學作品，而是日本漫畫家鳥山明的「七龍珠」，「這部作品教會我如何閱讀，如何創造故事。」促使她寫小說的是一九九○年代崛起的台灣本土言情小說熱。她和五個國中同學組成寫作小組，但只有她堅持寫了下來。

這是金翎第一次翻譯長篇小說，她向國際布克獎解釋接下翻譯的原因。「我個人不喜歡那種完全以悲慘為主題的歷史小說。我覺得這類故事不真實，因為無論時代如何艱難，我相信人類總能找到一絲輕鬆深沉的愛。」 台灣人民在日本統治下遭受壓迫和虐待，但這並不意味著他們的身分和個性被苦難徹底摧毀。他們依然擁有幽默、美食、電影、學校、小爭吵和浪漫愛情。「這正是我欣賞『台灣漫遊錄』的原因。」這也是台灣漫遊錄可以走上國際舞台的原因。

金翎 楊双子 英國 臺灣漫遊錄

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