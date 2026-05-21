教部擬設高等研究學院 家長憂心再掀菁英升學競賽
為培育諾貝爾獎人才，教育部與大學端研議設立台灣高等研究學院，並規畫同步設置國立台灣科學實驗高級中等學校，從高中階段開始培育科研人才。不過家長團體憂心，恐加劇學生壓力，再掀新一波菁英升學競賽，也質疑政府未從一○八課綱與基礎科學教育問題著手，反而另設新的招生與培育體系。
「家長一定會趨之若鶩，變成另一個擠破頭都想進去的窄門。」全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，現行教改已讓學生壓力沉重，若再增設獨立科研菁英體系，很可能演變成新的升學競賽，「大家會開始研究怎麼準備、怎麼考、怎麼進去」，甚至出現更多補習、家教需求，讓學生壓力驟增，也衝擊教學正常化。
蕭東原說，該構想目前看來有點不切實際，與其另外成立新體系，從高中生開始培育諾貝爾獎人才，不如優先強化現有大學研究環境，把資源投入大學端，再從中發掘人才。
蕭東原強調，若台灣高等研究學院正式成立，配套措施須先做好，包括招生程序是否公開、公平、公正，以及錄取標準、甄選方式、人才特質如何界定，都必須說清楚。
國教行動聯盟理事長王瀚陽則認為，一○八課綱實施後，自然領域學分數大幅刪減，學生相關能力逐漸弱化，導致大學端還需再補強基礎科學能力。與其另設新型菁英制度，不如回到課綱本身檢討。
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