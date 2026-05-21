教部擬設高等研究學院 明星高中：應有配套銜接機制

教育部研議設置高等研究學院，培養有潛力的基礎學科人才。對此，明星高中校長多肯定大學端建立系統性培育機制，但也提醒，若只是新增升學管道，吸引力有限，仍須提供完整課程、研究資源與獎學金等誘因，且不能偏廢人文素養與學生發展彈性。

建中校長莊智鈞表示，當前半導體產業吸引力強、薪資待遇明顯優於基礎科學領域，憂心未來究竟有多少學生願意投入基礎科學學習。建議政府應給予大學更多自治空間，提供長期且充足的經費支持；高中階段則可參考美國、南韓重點高中作法，針對全國各區域核心高中或科學班編列專款，設置大學等級的獨立實驗室，並配置足夠師資與研究經費。

北一女校長陳智源表示，目前數理資優班與科學班學生，多從高一下開始進行專題研究，但到了高三為準備學測，往往被迫暫停研究。教育部若能與大學、中研院等建立銜接機制，讓學生不必因升學考試中斷研究，將有助培養科研人才。

他也提醒，從台灣國際科展得獎學生來看，也有不少非傳統明星高中學生對科研有興趣，制度設計應兼顧多元選才，讓真正具科研熱情與潛力的學生獲得支持。

中山女高校長張云棻提醒，科學的根基仍是服務人類社會，培育頂尖科研人才時，也應讓學生理解科技發展與社會、倫理、人文之間的關係。若能在課程中適度融入人文素養，會更完整。

高雄中學校長莊福泰則認為，現在高中生想法多元，不一定希望太早被單一路徑「綁住」，若能提供不同於一般學系的教學計畫、跨校課程、實驗資源與研究指導，並結合中研院資源、獎學金等完整配套，才可能吸引真正有志基礎科學研究的學生。