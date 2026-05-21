設台灣高等研究學院 台大：應與國外頂尖大學合作
教育部研議設置台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ），盼為台灣打造諾貝爾獎的潛力股。但有學校指出，ＴＡＡＳ要順利推動，台大態度非常關鍵，否則計畫恐很難推行。台大校長陳文章則表示，建議計畫要能與國外頂尖大學合作，如與柏克萊等設立雙聯學士，讓學生有出國讀書、見習的經驗，對頂尖生會更有誘因。
據本報了解，教育部已為ＴＡＡＳ連續數周密集邀集參與學校開會，有學校端透露，台大對該計畫有意見，若台大反對甚至退出，計畫幾乎篤定做不成。
陳文章表示，ＴＡＡＳ是要吸引頂尖生讀基礎學科，但對頂尖生與其家長而言，中學階段即便基礎學科能力超群，但大學階段要考慮的是「未來性」，學生大可畢業後，直接進入台大電機或醫學系，若真的要主打基礎學科吸引學生，勢必要跳脫原體制。
「如果沒有跟國際頂尖人才競爭，是會有惰性的。」陳文章說，若要從高中端開始培育，應思考學生進入國科實中後，能與大學連貫、縮短時程；教育部甚至可思考，讓ＴＡＡＳ與國外頂尖大學設立雙聯學士學位，如在台大就讀ＴＡＡＳ，也可到美國柏克萊大學就學。
另一校高層則表示，教育部希望趕在年底上路，「但速度太快了。」讓更多學生投入基礎學科研究是好事，即便學生於ＴＡＡＳ畢業，但未來要如何確保其永續投入基礎研究，而非又被科技業挖角，是待解難題。
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