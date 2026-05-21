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新聞眼／疑問未解 諾貝爾獎夢難靠新學院

聯合報／ 本報記者許維寧邱瓊玉

為回應賴清德總統「三三三諾貝爾計畫」，教育部規畫設置台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ），然而從目前規畫看來，卻有三大疑問待解。一是如何和現有頂尖大學科系做出實質區隔，二是否能建立真正有利基礎研究的長期制度，三是怎樣解決面對人才最終仍可能流向高薪產業的現實。若這些問題沒有解決，再多菁英計畫也枉然。

在ＡＩ產業帶動下，頂尖學生多流向半導體、人工智慧等高薪應用領域，數學、物理、化學等基礎學科逐漸邊緣化。

教育部意識到問題，試圖以ＴＡＡＳ學院重新拔尖，並非壞事。然而，最現實的難題是如何與現有大學體制區隔。台大清大陽明交大成大，本就擁有數理、生科與地科等系所，擁有頂尖師資，掌握多數研究資源，如今再從四校之上另設一個「高等研究學院」，差異在哪？是否會成為另一種疊床架屋？

國際間許多高等研究院，如法國、日本、美國等，多半鎖定博士後研究員、學者或高階研究生，其核心功能是提供成熟研究者跨領域合作與自由探索環境，但台灣高教環境恰恰最缺這一點。近年大學評鑑、論文產量、計畫件數與產學合作績效掛帥，學術界瀰漫短期化與工具化傾向。即使學生有志投入基礎科學研究，面對低薪、研究環境不穩定等現實問題，會有多少人繼續研究之路，令人大打問號。當產業界提供數倍薪資、更穩定職涯時，又如何保證學生不會往產業界靠攏？

台灣近年教育政策常陷入「旗艦計畫迷思」，從雙語國家、半導體學院到ＡＩ聯盟，幾乎每逢國家戰略需求，就另起爐灶設立新體制，但舊有高教問題卻始終未被根治。如今再成立ＴＡＡＳ，若只是將有限資源集中在極少數學生身上，卻忽略整體基礎科學教育的改善，恐怕只會讓學術資源更加失衡。

頂尖學術研究並非培養少數拔尖者，而是貴在環境殷實、能團體作戰。若教育部未積極拉拔整個台灣學術環境，使其成為沃土，即使成立再多「高等研究學院」，諾貝爾獎恐怕還是空中樓閣。

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