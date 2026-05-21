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高等研究學院…國際做法 多針對博士後學者

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部擬推動台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ）計畫，以高中生為招生對象，引發討論。國際上知名如美國普林斯頓高等研究院、日本高等研究院等「Advanced study」，多是針對博士後或已有專門研究領域的學者，通常不招收學生，與台灣欲執行的高等研究學院「Advanced academy」不同。

相較於大學，歐美日等國的高等研究院，多採更開放、彈性的組織，讓頂尖人才得以從事研究。其中像是日本京都大學、名古屋大學內都設立高等研究院，專精領域各異，如京都大學高等研究院內設有享譽國際的人類生物學研究中心。法國則設有高等科學研究所，專攻數學與物理領域，機構內歷來獲得終身職的學者，部分都具有沃爾夫獎或菲爾茲獎成就。

中研院院士陳培哲表示，國際上的Advanced study多針對博士後或研究剛起步的學者，如美國普林斯頓高等研究院密切和普林斯頓大學合作，但其實設有很清楚的分界，博士以前，由大學處理；博士以後，才到高等研究院，好投入更專精的領域，也有大師級的學者能交流。

陳培哲談到，國際上近年不少大學研究成果斐然，如京都大學下也設立高等研究院，畢業生會願意續留大學內的高等研究院。但大學也能集結各領域資源，因此評估獨立的高等研究院可能漸漸被大學取代。

高教工會副理事長翟敬宜表示，國外的高等研究院多是專職研究，通常不帶有教學任務。

中研院 教育部 法國 日本 博士生

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