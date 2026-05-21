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力拚諾貝爾獎 教部擬設台灣高等研究學院

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部日前召集台大、清大、陽明交大、成大等校開會，盼整合四校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（TAAS）。圖為台大校門口。圖／聯合報系資料照片
教育部日前召集台大、清大、陽明交大、成大等校開會，盼整合四校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（TAAS）。圖為台大校門口。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前提出願景，希望未來卅年內，台灣於物理、化學、醫學等三領域，擁有三位諾貝爾獎得主。本報獨家掌握，教育部召集台大清大陽明交大成大四校，盼整合四校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ），以數學、物理、化學、生物、地球科學為分組，自辦招生。

且配合ＴＡＡＳ計畫，教育部也將設置「國立台灣科學實驗高級中等學校」（簡稱國科實中），從高中生開始培育。

據本報掌握，ＴＡＡＳ以五個專長領域做分組，各校依優勢領域招生，如數學領域由台大、陽明交大、成大招生；化學為清大、陽明交大。採兩階段甄選，第一階段為筆試，學生須參加指定考科以及科學知能檢測，通過者方能進入第二階段書面審查與科研甄選營。

一名高教界人士談到，近年數理能力優異的學生多跟風去了半導體、ＡＩ等應用領域，但基礎學科是發展根本，因此設置特別計畫拔擢。目前招生名額未定，四校也需針對ＴＡＡＳ領域重新設計課程，教育部希望於今年底招生。

該名人士指出，目前研議由各校推薦領域優秀教師並設計課程，學生入學後可接受學術導師研究指導，或依學生個別需求規畫修課，也能跨校或赴中研院進行選修或參與實驗室計畫，畢業可取得台灣高等研究學院學歷，等同學士學歷。

另一名知情人士則指出，ＴＡＡＳ鎖定對象為高中科學班或奧林匹亞國手，教育部甚至考慮提供其按月發放的獎學金，細節還在討論。若是一般高中的科學班學生等，則還是要經筆試。

而本報也掌握，因應ＴＡＡＳ，教育部正規畫設置國科實中，草創時期將於台大國青中心一樓上課，盼基礎科學人才向下扎根至高中端。台大內部則透露，國科實中借地案上周已通過，但要強調，僅配合國家政策出租空間，台大不涉及運作。

教育部主任秘書林伯樵表示，希望針對早早就展露天賦、興趣的學生，給予彈性學習的路徑，因此ＴＡＡＳ的學生，不必接受既定必修學分等約束，將有更多心力放於研究。不排除與國外合作，讓學生能在特定領域能「跑快一點」。目前仍在討論階段，招生形式、時間等尚未定案。

至於學校擔心，未來該批學生不一定會投入基礎科學研究。林伯樵則說，在學生展露興趣時給予其更多資源、引導，「他會覺得愈來愈有趣。」有熱情，學生就會自己往前走。

陽明交大 清大 成大 台大 諾貝爾獎

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