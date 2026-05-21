聽新聞
0:00 / 0:00

龍華科大攜西門子EDA、恩萊特 培育高科技人才

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
西門子EDA、恩萊特科技與龍華科技大學，攜手打造高速電路板專業教學與研究環境。圖／龍華科大提供
西門子EDA、恩萊特科技與龍華科技大學，攜手打造高速電路板專業教學與研究環境。圖／龍華科大提供

因應ＡＩ伺服器、高速運算與半導體產業快速發展，高階電子系統與印刷電路板設計人才需求持續攀升。龍華科技大學日前攜手西門子ＥＤＡ（Siemens EDA）及恩萊特科技合作，導入上百套全球主流的工業級「電子系統設計ＥＤＡ軟體平台」，建構高速電路板專業教學與研究環境，深化產學合作與人才培育能量。

此次導入的平台除具備元件庫設計、電路圖設計與ＰＣＢ布局等功能外，更涵蓋高速ＰＣＢ設計關鍵的訊號完整性及電磁干擾分析技術，可進行布線前後模擬驗證。部分工具更整合ＡＩ輔助功能，讓學生在校期間即可熟悉業界最新設計流程與智慧化開發趨勢，提升職場競爭力。

配合龍華科大近年獲教育部補助建置的「３Ｄ數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，此次導入高階ＥＤＡ平台，將進一步發揮軟硬體整合教學優勢，打造更貼近產業需求的實務學習環境。

龍華科大校長葛自祥說，龍華科大積極培育具備實作能力與跨域整合能力的科技人才，近年學校於Cheers雜誌「大學辦學績效互評」榮獲全國第四名、私立科大第一名，並在遠見雜誌「企業最愛大學生調查」名列私立技專校院第一，展現技職教育深受企業肯定。

葛自祥說，此次與西門子ＥＤＡ及恩萊特科技合作，象徵產學攜手培育高科技人才的重要里程碑，達成「畢業即就業、上手即戰力」。

龍華科大

延伸閱讀

打造無牆半導體教室 陽明交大攜普渡大學共推「半導體學院」

明新科大重視跨域實作 打造AI人才基地

東海大學引進「數位員工」 企業級軟體平台整合全校AI工具

中國科技大學 培養AI跨域關鍵力

相關新聞

教部擬設高等研究學院 家長憂心再掀菁英升學競賽

為培育諾貝爾獎人才，教育部與大學端研議設立台灣高等研究學院，並規畫同步設置國立台灣科學實驗高級中等學校，從高中階段開始培育科研人才。不過家長團體憂心，恐加劇學生壓力，再掀新一波菁英升學競賽，也質疑政府未從一○八課綱與基礎科學教育問題著手，反而另設新的招生與培育體系。

教部擬設高等研究學院 明星高中：應有配套銜接機制

教育部研議設置高等研究學院，培養有潛力的基礎學科人才。對此，明星高中校長多肯定大學端建立系統性培育機制，但也提醒，若只是新增升學管道，吸引力有限，仍須提供完整課程、研究資源與獎學金等誘因，且不能偏廢人文素養與學生發展彈性。

設台灣高等研究學院 台大：應與國外頂尖大學合作

教育部研議設置台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ），盼為台灣打造諾貝爾獎的潛力股。但有學校指出，ＴＡＡＳ要順利推動，台大態度非常關鍵，否則計畫恐很難推行。台大校長陳文章則表示，建議計畫要能與國外頂尖大學合作，如與柏克萊等設立雙聯學士，讓學生有出國讀書、見習的經驗，對頂尖生會更有誘因。

新聞眼／疑問未解 諾貝爾獎夢難靠新學院

為回應賴清德總統「三三三諾貝爾計畫」，教育部規畫設置台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ），然而從目前規畫看來，卻有三大疑問待解。一是如何和現有頂尖大學科系做出實質區隔，二是否能建立真正有利基礎研究的長期制度，三是怎樣解決面對人才最終仍可能流向高薪產業的現實。若這些問題沒有解決，再多菁英計畫也枉然。

高等研究學院…國際做法 多針對博士後學者

教育部擬推動台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ）計畫，以高中生為招生對象，引發討論。國際上知名如美國普林斯頓高等研究院、日本高等研究院等「Advanced study」，多是針對博士後或已有專門研究領域的學者，通常不招收學生，與台灣欲執行的高等研究學院「Advanced academy」不同。

龍華科大攜西門子EDA、恩萊特 培育高科技人才

因應ＡＩ伺服器、高速運算與半導體產業快速發展，高階電子系統與印刷電路板設計人才需求持續攀升。龍華科技大學日前攜手西門子ＥＤＡ（Siemens EDA）及恩萊特科技合作，導入上百套全球主流的工業級「電子系統設計ＥＤＡ軟體平台」，建構高速電路板專業教學與研究環境，深化產學合作與人才培育能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。