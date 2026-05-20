快訊

力拚諾貝爾獎 教育部擬設台灣高等研究學院、國家級實驗中學

民眾黨出走再+1 楊寶楨退黨「獨立參選台中市議員」：不認同黨內霸凌文化

聽新聞
0:00 / 0:00

教部擬設台灣高等研究學院 台大校長：引入國際頂尖資源更有誘因

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長陳文章表示，建議計畫要能與國外頂尖大學合作，如與柏克萊大學等設立雙聯學士，讓學生有出國讀書、見習的經驗，對頂尖生會更有誘因。聯合報系資料照
台大校長陳文章表示，建議計畫要能與國外頂尖大學合作，如與柏克萊大學等設立雙聯學士，讓學生有出國讀書、見習的經驗，對頂尖生會更有誘因。聯合報系資料照

教育部召集數間頂尖大學，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），盼為台灣打造諾貝爾獎的潛力股。但有學校指出，TAAS要順利推動，台大態度非常關鍵，教育部需要台大的品牌加持，否則計畫恐很難推行。台大校長陳文章則表示，建議計畫要能與國外頂尖大學合作，如與柏克萊大學等設立雙聯學士，讓學生有出國讀書、見習的經驗，會更有誘因。

據本報了解，教育部已為TAAS連續數周密集邀集學校開會。但有學校端透露，台大對該計畫有意見，而教育部確實需要台大支持，否則頂尖學生仍會選擇台大而非TAAS，若台大反對甚至退出，則計畫幾乎篤定做不成。

台大校長陳文章向本報表示，TAAS是要吸引頂尖生讀基礎科學，但對頂尖生與其家長而言，即便中學階段基礎學科能力超群，但大學階段需考慮更多「未來性」，學生大可直接進入台大電機或醫學系，因此真的要主打基礎科學吸引學生，勢必要跳脫原體制。

陳文章談到，若要從高中端開始培育，應能思考其進入國科實中後，能與大學學制連貫、縮短時程；教育部甚至可思考，TAAS能與國外頂尖大學設立雙聯學士學位，如在台大就讀TAAS，但也可到美國柏克萊大學就學，進而取得雙聯學位。

「如果沒有跟國際頂尖人才競爭，是會有惰性的。」陳文章談到，即便國家願意每個月發給該批學生二萬元獎學金，也非家長最重視的事。他認為，讓學生到國外並無妨，「只要他在國內受過教育，他永遠會認同台灣。」如教育部也與美國伯克萊大學簽約合作，不妨嘗試送學生去讀學士。

另一校高層則表示，教育部希望趕在年底上路，「但速度太快了。」讓更多學生投入基礎學科研究是好事，即便學生於TAAS畢業，但未來要如何確保其永續投入基礎研究，而非又被科技業挖角，也是待解難題。

台大 教育部 諾貝爾獎

延伸閱讀

獨／力拚諾貝爾獎　教育部擬設台灣高等研究學院、國家級實驗中學

設台灣高等研究學院　教育部：盼讓有天賦的學生「跑快一點」

好讀周報／台大辦「對話諾貝爾」特展 激勵年輕學子挖掘潛能

行政院辦人權教育國際工作坊 台灣高教攜手全球人權校園

相關新聞

教部擬設台灣高等研究學院 台大校長：引入國際頂尖資源更有誘因

教育部召集數間頂尖大學，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），盼為台灣打造諾貝爾獎的潛力股。但有學校指出，TAAS要順利推動，台大態度非常關鍵，教育部需要台大的品牌加持，否則計畫恐很難推行。台大校長陳文章則表示，建議計畫要能與國外頂尖大學合作，如與柏克萊大學等設立雙聯學士，讓學生有出國讀書、見習的經驗，會更有誘因。

設台灣高等研究學院 教育部：盼讓有天賦的學生「跑快一點」

教育部召集數間頂尖大學，研議設置台灣高等研究學院（TAAS）。教育部主任秘書林伯樵表示，TAAS正討論階段，各校意見仍不一，因此招生形式、時間等尚未定案。但會在不影響既有升學管道下，讓特定領域有天份、有特殊長才的學生，將其限制解開、自由發揮。

獨／力拚諾貝爾獎 教育部擬設台灣高等研究學院、國家級實驗中學

總統賴清德提出願景，希望未來30年內，台灣於物理、化學、醫學等三領域，擁有三位諾貝爾獎得主。本報獨家掌握，教育部召集台大、清大、陽明交大、成大四校，盼整合四校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），以數學、物理、化學、生物、地球科學為分組，將脫離現行體系自辦招生；且配合TAAS計畫，教育部也將設置「國立台灣科學實驗高級中等學校」，從高中生開始培育。

肯定賴總統5000元少子化津貼 教團提「教育新戰略」建立風險補償

總統賴清德今天正式宣布發放「少子化成長津貼5000元」，全國代理暨代課教師產業工會對此表達肯定，認為這為在高通膨時代育兒苦撐的父母們，提供了微薄但十分實際的支撐，然而，面對全球性的少子化與人才海嘯，政府應將眼光放寬至國家教育體系的可持續性發展，實質提高正式教師與代理教師的薪資，並首度倡議引進「職業風險替代性薪資補償」機制，加強台灣的國際競爭力。

台東砸1.4億整修49校教師宿舍 盼老師願意留下來

為改善偏鄉教師居住環境，台東縣政府持續推動教師宿舍改善計畫。縣長饒慶鈴今天由教育處長蔡美瑤陪同前往大王國小、土坂國小、大武國中及安朔國小等地視察宿舍現況，關心老舊建物使用情形與修繕需求。

《臺灣漫遊錄》獲國際布克獎殊榮 今登博客來即時排行榜雙冠

作家楊双子、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》，榮獲英國國際布克獎（International Booker Prize），成為首部獲獎的台灣作品。賴清德總統今天在總統府發表就職兩周年談話，也特別公開恭喜。該書的中文版、英國版雙登博客來的中文書和外文書的即時排行榜。而第一本入圍「國際曼布克獎」的台灣長篇小說、作家吳明益的《單車失竊記 》，今也登上博客來的中文書即時排行榜第4名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。