教部擬設台灣高等研究學院 台大校長：引入國際頂尖資源更有誘因

教育部召集數間頂尖大學，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），盼為台灣打造諾貝爾獎的潛力股。但有學校指出，TAAS要順利推動，台大態度非常關鍵，教育部需要台大的品牌加持，否則計畫恐很難推行。台大校長陳文章則表示，建議計畫要能與國外頂尖大學合作，如與柏克萊大學等設立雙聯學士，讓學生有出國讀書、見習的經驗，會更有誘因。

據本報了解，教育部已為TAAS連續數周密集邀集學校開會。但有學校端透露，台大對該計畫有意見，而教育部確實需要台大支持，否則頂尖學生仍會選擇台大而非TAAS，若台大反對甚至退出，則計畫幾乎篤定做不成。

台大校長陳文章向本報表示，TAAS是要吸引頂尖生讀基礎科學，但對頂尖生與其家長而言，即便中學階段基礎學科能力超群，但大學階段需考慮更多「未來性」，學生大可直接進入台大電機或醫學系，因此真的要主打基礎科學吸引學生，勢必要跳脫原體制。

陳文章談到，若要從高中端開始培育，應能思考其進入國科實中後，能與大學學制連貫、縮短時程；教育部甚至可思考，TAAS能與國外頂尖大學設立雙聯學士學位，如在台大就讀TAAS，但也可到美國柏克萊大學就學，進而取得雙聯學位。

「如果沒有跟國際頂尖人才競爭，是會有惰性的。」陳文章談到，即便國家願意每個月發給該批學生二萬元獎學金，也非家長最重視的事。他認為，讓學生到國外並無妨，「只要他在國內受過教育，他永遠會認同台灣。」如教育部也與美國伯克萊大學簽約合作，不妨嘗試送學生去讀學士。

另一校高層則表示，教育部希望趕在年底上路，「但速度太快了。」讓更多學生投入基礎學科研究是好事，即便學生於TAAS畢業，但未來要如何確保其永續投入基礎研究，而非又被科技業挖角，也是待解難題。