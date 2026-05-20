設台灣高等研究學院 教育部：盼讓有天賦的學生「跑快一點」

教育部召集數間頂尖大學，研議設置台灣高等研究學院（TAAS）。教育部主任秘書林伯樵表示，TAAS正討論階段，各校意見仍不一，因此招生形式、時間等尚未定案。但會在不影響既有升學管道下，讓特定領域有天份、有特殊長才的學生，將其限制解開、自由發揮。

林伯樵談到，教育部當時會有此構想，是有鑒於依照學位授予法，大學課程、學分框架等都很明確，因此希望針對早早展露天賦、興趣的學生，給予其一個彈性學習的路徑，因此TAAS的學生，傾向不必接受既訂必修學分等約束，「讓他能夠pass掉一些。」將有更多心力放於研究。

林伯樵也說，目前很多大專校院也正推行校學士、院學士，但校學士更多是傾向於協助學生探索，TAAS則是針對已展現天賦、能力的學生，研議安排讓學生可接受國內優秀教師的教導，甚至不排除能與國外合作，讓學生能在特定領域能「跑快一點」，對此，屆時TAAS的招生名額一定不會多。

至於未來該批學生不一定投入基礎科學研究。林伯樵則說，「沒有很希望就這樣將學生綁住。」而是在學生展露興趣時給予其更多資源、引導，讓學生知道持續在基礎科學領域發展，會覺得愈來愈有趣，如果是限制、告訴學生只能走一條路，反而會把學生推出去。對此，希望讓學生接觸更多的大師，引導學生回到根本－對未知的熱情與渴望，「我想這是很純粹的。」畢竟有熱情，學生就會自己往前走。

林伯樵說，希望給予學生「正加強」，確實沒有人能確定學生最後真的會走向、走完基礎科學研究，但至少在其人生最聰明與最有創意的階段沒有放棄，且曾經接觸到相關資源。即便其到了研究所想轉向工程領域也無妨，也能將基礎科學應用於其中；如同很多基礎科學的學者，後續對產業也有重大貢獻。

林伯樵說，教育部很早就開始思考該方案，已經討論逾一年。另外，台大在人才培育的角色非常重要，「我想我們的目標很一致。」希望在不影響台大校務發展下，但能一起期待，有不一樣型態的招生方式。