快訊

力拚諾貝爾獎 教育部擬設台灣高等研究學院、國家級實驗中學

民眾黨出走再+1 楊寶楨退黨「獨立參選台中市議員」：不認同黨內霸凌文化

聽新聞
0:00 / 0:00

設台灣高等研究學院 教育部：盼讓有天賦的學生「跑快一點」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部主任秘書林伯樵表示，TAAS正討論階段，各校意見仍不一，因此招生形式、時間等尚未定案。聯合報系資料照
教育部主任秘書林伯樵表示，TAAS正討論階段，各校意見仍不一，因此招生形式、時間等尚未定案。聯合報系資料照

教育部召集數間頂尖大學，研議設置台灣高等研究學院（TAAS）。教育部主任秘書林伯樵表示，TAAS正討論階段，各校意見仍不一，因此招生形式、時間等尚未定案。但會在不影響既有升學管道下，讓特定領域有天份、有特殊長才的學生，將其限制解開、自由發揮。

林伯樵談到，教育部當時會有此構想，是有鑒於依照學位授予法，大學課程、學分框架等都很明確，因此希望針對早早展露天賦、興趣的學生，給予其一個彈性學習的路徑，因此TAAS的學生，傾向不必接受既訂必修學分等約束，「讓他能夠pass掉一些。」將有更多心力放於研究。

林伯樵也說，目前很多大專校院也正推行校學士、院學士，但校學士更多是傾向於協助學生探索，TAAS則是針對已展現天賦、能力的學生，研議安排讓學生可接受國內優秀教師的教導，甚至不排除能與國外合作，讓學生能在特定領域能「跑快一點」，對此，屆時TAAS的招生名額一定不會多。

至於未來該批學生不一定投入基礎科學研究。林伯樵則說，「沒有很希望就這樣將學生綁住。」而是在學生展露興趣時給予其更多資源、引導，讓學生知道持續在基礎科學領域發展，會覺得愈來愈有趣，如果是限制、告訴學生只能走一條路，反而會把學生推出去。對此，希望讓學生接觸更多的大師，引導學生回到根本－對未知的熱情與渴望，「我想這是很純粹的。」畢竟有熱情，學生就會自己往前走。

林伯樵說，希望給予學生「正加強」，確實沒有人能確定學生最後真的會走向、走完基礎科學研究，但至少在其人生最聰明與最有創意的階段沒有放棄，且曾經接觸到相關資源。即便其到了研究所想轉向工程領域也無妨，也能將基礎科學應用於其中；如同很多基礎科學的學者，後續對產業也有重大貢獻。

林伯樵說，教育部很早就開始思考該方案，已經討論逾一年。另外，台大在人才培育的角色非常重要，「我想我們的目標很一致。」希望在不影響台大校務發展下，但能一起期待，有不一樣型態的招生方式。

教育部 台大

延伸閱讀

獨／力拚諾貝爾獎　教育部擬設台灣高等研究學院、國家級實驗中學

行政院辦人權教育國際工作坊 台灣高教攜手全球人權校園

體育班學生國中會考「待加強」比率高 教育部推教學正常化挨批矛盾

好讀周報／「表達」成日本入學基本要求 模擬聯合國、YouTube練口條新風潮

相關新聞

教部擬設台灣高等研究學院 台大校長：引入國際頂尖資源更有誘因

教育部召集數間頂尖大學，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），盼為台灣打造諾貝爾獎的潛力股。但有學校指出，TAAS要順利推動，台大態度非常關鍵，教育部需要台大的品牌加持，否則計畫恐很難推行。台大校長陳文章則表示，建議計畫要能與國外頂尖大學合作，如與柏克萊大學等設立雙聯學士，讓學生有出國讀書、見習的經驗，會更有誘因。

設台灣高等研究學院 教育部：盼讓有天賦的學生「跑快一點」

教育部召集數間頂尖大學，研議設置台灣高等研究學院（TAAS）。教育部主任秘書林伯樵表示，TAAS正討論階段，各校意見仍不一，因此招生形式、時間等尚未定案。但會在不影響既有升學管道下，讓特定領域有天份、有特殊長才的學生，將其限制解開、自由發揮。

獨／力拚諾貝爾獎 教育部擬設台灣高等研究學院、國家級實驗中學

總統賴清德提出願景，希望未來30年內，台灣於物理、化學、醫學等三領域，擁有三位諾貝爾獎得主。本報獨家掌握，教育部召集台大、清大、陽明交大、成大四校，盼整合四校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），以數學、物理、化學、生物、地球科學為分組，將脫離現行體系自辦招生；且配合TAAS計畫，教育部也將設置「國立台灣科學實驗高級中等學校」，從高中生開始培育。

肯定賴總統5000元少子化津貼 教團提「教育新戰略」建立風險補償

總統賴清德今天正式宣布發放「少子化成長津貼5000元」，全國代理暨代課教師產業工會對此表達肯定，認為這為在高通膨時代育兒苦撐的父母們，提供了微薄但十分實際的支撐，然而，面對全球性的少子化與人才海嘯，政府應將眼光放寬至國家教育體系的可持續性發展，實質提高正式教師與代理教師的薪資，並首度倡議引進「職業風險替代性薪資補償」機制，加強台灣的國際競爭力。

台東砸1.4億整修49校教師宿舍 盼老師願意留下來

為改善偏鄉教師居住環境，台東縣政府持續推動教師宿舍改善計畫。縣長饒慶鈴今天由教育處長蔡美瑤陪同前往大王國小、土坂國小、大武國中及安朔國小等地視察宿舍現況，關心老舊建物使用情形與修繕需求。

《臺灣漫遊錄》獲國際布克獎殊榮 今登博客來即時排行榜雙冠

作家楊双子、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》，榮獲英國國際布克獎（International Booker Prize），成為首部獲獎的台灣作品。賴清德總統今天在總統府發表就職兩周年談話，也特別公開恭喜。該書的中文版、英國版雙登博客來的中文書和外文書的即時排行榜。而第一本入圍「國際曼布克獎」的台灣長篇小說、作家吳明益的《單車失竊記 》，今也登上博客來的中文書即時排行榜第4名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。