獨／力拚諾貝爾獎 教育部擬設台灣高等研究學院、國家級實驗中學

總統賴清德提出願景，希望未來30年內，台灣於物理、化學、醫學等三領域，擁有三位諾貝爾獎得主。本報獨家掌握，教育部召集台大、清大、陽明交大、成大四校，盼整合四校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），以數學、物理、化學、生物、地球科學為分組，將脫離現行體系自辦招生；且配合TAAS計畫，教育部也將設置「國立台灣科學實驗高級中等學校」，從高中生開始培育。

據本報掌握，TAAS以五個專長領域做分組，各校依優勢領域招生，屆時將推出TAAS聯招簡章，明列領域與辦理學校，並已擬定兩階段甄選，第一階段為筆試，學生須參加指定考科以及科學知能檢測，通過者方能進入第二階段書面審查與科研甄選營。

第二階段TAAS將組成跨校聯合面試委員會，採「通過制」評定，甄選營要求學生實作與面試，並由中研院與TAAS審查委員評分。二階通過名單，將由委員會確定所有領域正取人數以及是否報教育部核定增額、增列備取，但學生於TAAS報到，就不得再參加當學年多元入學。

一名高教界人士談到，近年數理能力優異的學生多跟風去了半導體、AI等應用領域，但基礎科學是發展根本，因此設置特別計畫拔擢。但目前招生名額未定，四校也需針對TAAS各領域重新設計課程，屆時將是四校結合中研院資源一同培養學生，教育部希望於今年底招生。

該名人士指出，目前研議由各校推薦領域優秀教師並設計課程，學生入學後可接受學術導師研究指導，或依學生需求協助規劃修課，也能跨校或赴中研院選修或參與實驗室計畫，屆時畢業，可取得台灣高等研究學院學歷，等同學士學歷。

而本報也掌握，因應TAAS，教育部正規劃設置國立台灣科學實驗高級中等學校，簡稱國科實中，草創時期將於台大國青中心一樓上課，盼基礎科學人才向下扎根至高中。台大內部則透露，上周已通過國科實中租借案，但要強調，此非台大附屬中學，僅配合國家政策出租空間，台大不涉及運作。

另一名知情人士則指出，TAAS鎖定對象為高中科學班或奧林匹亞國手，教育部甚至考慮提供其按月發放的獎學金，但怎麼發給、如何培育等細節還在討論。教育部也研議，若學生具備奧林匹亞競賽或國際科展選手資格，或國科實中畢業並通過資格檢定，屆時欲入學即可不用筆試；但若是一般高中的科學班學生，則還是要經筆試。