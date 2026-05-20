快訊

力拚諾貝爾獎 教育部擬設台灣高等研究學院、國家級實驗中學

民眾黨出走再+1 楊寶楨退黨「獨立參選台中市議員」：不認同黨內霸凌文化

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／力拚諾貝爾獎 教育部擬設台灣高等研究學院、國家級實驗中學

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
本報掌握，教育部召集台大、清大、陽明交大、成大四校，盼整合四校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（TAAS）。聯合報系資料照
本報掌握，教育部召集台大、清大、陽明交大、成大四校，盼整合四校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（TAAS）。聯合報系資料照

總統賴清德提出願景，希望未來30年內，台灣於物理、化學、醫學等三領域，擁有三位諾貝爾獎得主。本報獨家掌握，教育部召集台大清大陽明交大成大四校，盼整合四校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），以數學、物理、化學、生物、地球科學為分組，將脫離現行體系自辦招生；且配合TAAS計畫，教育部也將設置「國立台灣科學實驗高級中等學校」，從高中生開始培育。

據本報掌握，TAAS以五個專長領域做分組，各校依優勢領域招生，屆時將推出TAAS聯招簡章，明列領域與辦理學校，並已擬定兩階段甄選，第一階段為筆試，學生須參加指定考科以及科學知能檢測，通過者方能進入第二階段書面審查與科研甄選營。

第二階段TAAS將組成跨校聯合面試委員會，採「通過制」評定，甄選營要求學生實作與面試，並由中研院與TAAS審查委員評分。二階通過名單，將由委員會確定所有領域正取人數以及是否報教育部核定增額、增列備取，但學生於TAAS報到，就不得再參加當學年多元入學。

一名高教界人士談到，近年數理能力優異的學生多跟風去了半導體、AI等應用領域，但基礎科學是發展根本，因此設置特別計畫拔擢。但目前招生名額未定，四校也需針對TAAS各領域重新設計課程，屆時將是四校結合中研院資源一同培養學生，教育部希望於今年底招生。

該名人士指出，目前研議由各校推薦領域優秀教師並設計課程，學生入學後可接受學術導師研究指導，或依學生需求協助規劃修課，也能跨校或赴中研院選修或參與實驗室計畫，屆時畢業，可取得台灣高等研究學院學歷，等同學士學歷。

而本報也掌握，因應TAAS，教育部正規劃設置國立台灣科學實驗高級中等學校，簡稱國科實中，草創時期將於台大國青中心一樓上課，盼基礎科學人才向下扎根至高中。台大內部則透露，上周已通過國科實中租借案，但要強調，此非台大附屬中學，僅配合國家政策出租空間，台大不涉及運作。

另一名知情人士則指出，TAAS鎖定對象為高中科學班或奧林匹亞國手，教育部甚至考慮提供其按月發放的獎學金，但怎麼發給、如何培育等細節還在討論。教育部也研議，若學生具備奧林匹亞競賽或國際科展選手資格，或國科實中畢業並通過資格檢定，屆時欲入學即可不用筆試；但若是一般高中的科學班學生，則還是要經筆試。

諾貝爾獎 教育部 陽明交大 賴清德 中研院 台大 清大 成大

延伸閱讀

好讀周報／台大辦「對話諾貝爾」特展 激勵年輕學子挖掘潛能

美化數字？文大碩班放榜 赫見自家教授職員

行政院辦人權教育國際工作坊 台灣高教攜手全球人權校園

印尼加查馬達大學校長訪台 促進與10校交流合作

相關新聞

教部擬設台灣高等研究學院 台大校長：引入國際頂尖資源更有誘因

教育部召集數間頂尖大學，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），盼為台灣打造諾貝爾獎的潛力股。但有學校指出，TAAS要順利推動，台大態度非常關鍵，教育部需要台大的品牌加持，否則計畫恐很難推行。台大校長陳文章則表示，建議計畫要能與國外頂尖大學合作，如與柏克萊大學等設立雙聯學士，讓學生有出國讀書、見習的經驗，會更有誘因。

設台灣高等研究學院 教育部：盼讓有天賦的學生「跑快一點」

教育部召集數間頂尖大學，研議設置台灣高等研究學院（TAAS）。教育部主任秘書林伯樵表示，TAAS正討論階段，各校意見仍不一，因此招生形式、時間等尚未定案。但會在不影響既有升學管道下，讓特定領域有天份、有特殊長才的學生，將其限制解開、自由發揮。

獨／力拚諾貝爾獎 教育部擬設台灣高等研究學院、國家級實驗中學

總統賴清德提出願景，希望未來30年內，台灣於物理、化學、醫學等三領域，擁有三位諾貝爾獎得主。本報獨家掌握，教育部召集台大、清大、陽明交大、成大四校，盼整合四校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（TAAS），以數學、物理、化學、生物、地球科學為分組，將脫離現行體系自辦招生；且配合TAAS計畫，教育部也將設置「國立台灣科學實驗高級中等學校」，從高中生開始培育。

肯定賴總統5000元少子化津貼 教團提「教育新戰略」建立風險補償

總統賴清德今天正式宣布發放「少子化成長津貼5000元」，全國代理暨代課教師產業工會對此表達肯定，認為這為在高通膨時代育兒苦撐的父母們，提供了微薄但十分實際的支撐，然而，面對全球性的少子化與人才海嘯，政府應將眼光放寬至國家教育體系的可持續性發展，實質提高正式教師與代理教師的薪資，並首度倡議引進「職業風險替代性薪資補償」機制，加強台灣的國際競爭力。

台東砸1.4億整修49校教師宿舍 盼老師願意留下來

為改善偏鄉教師居住環境，台東縣政府持續推動教師宿舍改善計畫。縣長饒慶鈴今天由教育處長蔡美瑤陪同前往大王國小、土坂國小、大武國中及安朔國小等地視察宿舍現況，關心老舊建物使用情形與修繕需求。

《臺灣漫遊錄》獲國際布克獎殊榮 今登博客來即時排行榜雙冠

作家楊双子、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》，榮獲英國國際布克獎（International Booker Prize），成為首部獲獎的台灣作品。賴清德總統今天在總統府發表就職兩周年談話，也特別公開恭喜。該書的中文版、英國版雙登博客來的中文書和外文書的即時排行榜。而第一本入圍「國際曼布克獎」的台灣長篇小說、作家吳明益的《單車失竊記 》，今也登上博客來的中文書即時排行榜第4名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。