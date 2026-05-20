肯定賴總統5000元少子化津貼 教團提「教育新戰略」建立風險補償
總統賴清德今天正式宣布發放「少子化成長津貼5000元」，全國代理暨代課教師產業工會對此表達肯定，認為這為在高通膨時代育兒苦撐的父母們，提供了微薄但十分實際的支撐，然而，面對全球性的少子化與人才海嘯，政府應將眼光放寬至國家教育體系的可持續性發展，實質提高正式教師與代理教師的薪資，並首度倡議引進「職業風險替代性薪資補償」機制，加強台灣的國際競爭力。
全國代理暨代課教師產業工會針對全球教師荒與台灣代理教師制度提出三點呼籲，第一「借鏡OECD國際報告」，根據經濟合作暨發展組織（OECD）的相關研究報告指出，面對全球少子化與教師荒，不只是台灣，包含北歐、東歐等許多先進國家，目前皆面臨嚴重的教師人力缺口，任用非合格教師的比例上升。如何建立具可持續性與競爭力的替代教育人力制度，是全球共同面臨的政策挑戰。
其次，工會提出「職業風險替代性補償」概念，現行代理教師採「一年一聘」定期契約，在缺乏長期工作權保障與職業穩定性的情況下，如何持續吸引優秀人才投入教育現場？認為代理教師承擔了定期契約的失業風險，其薪資水準甚至應該比不定期聘用的正式教師更高，以此作為合理的「職業風險補償」。政府應以實質且具備補償性的薪資誘因，吸引並留住優秀的替代性人力，才是治本之道。
第三，工會呼籲政府「將教育投資視為國安戰略」，打造可持續的替代性教育人力制度，不論是少子化津貼對家庭的照顧，還是「職業風險替代性補償」對教育人力的投資，核心都是為了台灣的下一代。唯有正視代理教師的職業風險，將預算實質投入於建立可持續、高待遇的替代性教育人力制度，才能建置穩健且具競爭力的教育現場。
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