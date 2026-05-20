台東砸1.4億整修49校教師宿舍 盼老師願意留下來
為改善偏鄉教師居住環境，台東縣政府持續推動教師宿舍改善計畫。縣長饒慶鈴今天由教育處長蔡美瑤陪同前往大王國小、土坂國小、大武國中及安朔國小等地視察宿舍現況，關心老舊建物使用情形與修繕需求。
饒慶鈴表示，偏鄉教育要穩定，第一步就是讓老師「住得安心」。但不少教師宿舍因使用多年，陸續出現漏水、壁癌、電力老化等問題，影響生活品質，也讓部分教師在選擇任教地點時有所顧慮，因此縣府近年持續盤點各校宿舍狀況，優先改善急迫設施。
今年縣內教師宿舍改善經費達1億4309萬餘元，共補助49所學校、94棟建築物進行修繕，重點包括防水補強、壁癌處理及電力系統升級等工程。其中，大武國中與土坂國小分別核定約536萬元及481萬元經費，將優先改善滲水與居住安全問題，並更新基本生活設備。
縣府指出，除修繕外，也同步推動拆除重建計畫，包含大王、安朔、都蘭、成功、初來、椰油及東清等7所國小教師宿舍，已進入前期規畫階段，並將自籌經費進行設計作業。未來預計興建更符合現代需求的教職員宿舍，以改善空間不足與老舊問題。
饒慶鈴說，近年已陸續完成綠島國小、關山國中、霧鹿國小利稻分校等8校宿舍重建工程，希望透過逐年改善，讓偏鄉教師不再為住宿環境煩惱，「老師住得穩，孩子的學習才會穩」。
教育處也補充，後續工程將以防水結構補強、電力安全改善、環境整修與設備汰換為主要方向，並持續透過現地訪查掌握各校需求與進度，逐步提升教師住宿品質，作為穩定偏鄉教育的重要基礎。
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