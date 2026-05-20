聽新聞
0:00 / 0:00

「臺灣漫遊錄」獲布克國際獎 盧秀燕祝賀楊双子

中央社／ 台中20日電

台灣作家楊双子的長篇小說「臺灣漫遊錄」榮獲國際文學大獎「布克國際獎」。由於楊双子出生台中市，台中市長盧秀燕今天祝賀楊双子是城市之光，也是台灣的驕傲。

來自台灣的長篇小說「臺灣漫遊錄」今天在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」。小說作者、作家楊双子發表得獎感言表示，「生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲」。

台中市政府今天對楊双子表達誠摯祝賀，之前獲美國國家圖書獎翻譯文學獎時，除已頒發新台幣30萬獎勵金及榮譽獎章，表彰其在文學創作上的卓越成就，另改編的同名小說影集更獲得市府補助200萬元。

盧秀燕下午在台中市議會列席備詢時，對楊双子的獲獎表示，其實市府一直在注意，文化局更徹夜守候開獎，第一時間有送花祝賀，也由文化局發布新聞稿表達恭喜，這是城市之光，也是台灣的驕傲。

盧秀燕認為，楊双子連獲大獎，要培育出一個國際級文學家極不容易，可能百年才出1位，全台能進入國際級文壇也沒幾人，楊双子是台中的城市之光，也是台灣的驕傲，台中市引以為榮。

盧秀燕在回應民主進步黨台中市議員江肇國的相關質詢時表示，她看過這本書，書中對日據時期的台灣風土民情、台灣食物都有很多描繪，但她覺得最重要的是在描繪感情、情愫，這是楊双子能進入國際文壇很重要的原因，在那個封閉的時代有這樣的敘述描寫及創作很不容易。

文化局長陳佳君說明，楊双子此次獲獎，無疑是為台中文學注入強心針。她將台中的文化底蘊與台灣歷史巧妙地轉化為世界通用的文學語言，讓國際讀者看見台灣、看見台中。文化局將持續致力於扶植在地創作者，提供優質的藝文環境，讓更多像楊双子一樣優秀的台中作家，能持續在國際舞台綻放光芒。

臺灣漫遊錄 盧秀燕 楊双子

延伸閱讀

台灣第1人！楊双子「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎：生為台灣人是我的幸運

蔡英文：恭喜臺灣漫遊錄獲獎 世界看見台灣故事

台灣首奪國際布克獎！評審團主席揭《臺灣漫遊錄》獲獎原因

台灣第1人！楊双子勇奪國際布克獎 鄉親號召：吃爆台中隱藏美食

相關新聞

力拚諾貝爾獎 教部擬設台灣高等研究學院

賴清德總統日前提出願景，希望未來卅年內，台灣於物理、化學、醫學等三領域，擁有三位諾貝爾獎得主。本報獨家掌握，教育部召集台大、清大、陽明交大、成大四校，盼整合四校和中研院資源，研議設置台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ），以數學、物理、化學、生物、地球科學為分組，自辦招生。

新聞眼／疑問未解 諾貝爾獎夢難靠新學院

為回應賴清德總統「三三三諾貝爾計畫」，教育部規畫設置台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ），然而從目前規畫看來，卻有三大疑問待解。一是如何和現有頂尖大學科系做出實質區隔，二是否能建立真正有利基礎研究的長期制度，三是怎樣解決面對人才最終仍可能流向高薪產業的現實。若這些問題沒有解決，再多菁英計畫也枉然。

台灣首見 「台灣漫遊錄」獲國際布克獎

英國時間十九日晚間，英國國際布克獎（International Booker Prize）公布，由台灣作家楊双子創作、台灣譯者金翎英譯的「台灣漫遊錄」獲獎，這是首部獲獎的台灣作品，也是華文世界首度有作品摘下此獎。

新聞眼／多元素加成 「台灣漫遊錄」頻獲大獎

「台灣漫遊錄」頻頻拿到國際大獎，引發網路熱議，好奇這本書到底寫些什麼？作者楊双子在書中放入愛情、美食與旅行等吸引國際讀者的元素，寫作手法也符合國際文學獎關注的性別議題、後殖民論述與後設。而譯者金翎的翻譯手法有堅持有創新，將台灣多語言、多族群的多元文化，透過漢字三種發音系統展現，增加小說歷史深度，種種元素加成，讓台灣文學再次走上國際舞台。

設台灣高等研究學院 台大：應與國外頂尖大學合作

教育部研議設置台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ），盼為台灣打造諾貝爾獎的潛力股。但有學校指出，ＴＡＡＳ要順利推動，台大態度非常關鍵，否則計畫恐很難推行。台大校長陳文章則表示，建議計畫要能與國外頂尖大學合作，如與柏克萊等設立雙聯學士，讓學生有出國讀書、見習的經驗，對頂尖生會更有誘因。

教部擬設高等研究學院 家長憂心再掀菁英升學競賽

為培育諾貝爾獎人才，教育部與大學端研議設立台灣高等研究學院，並規畫同步設置國立台灣科學實驗高級中等學校，從高中階段開始培育科研人才。不過家長團體憂心，恐加劇學生壓力，再掀新一波菁英升學競賽，也質疑政府未從一○八課綱與基礎科學教育問題著手，反而另設新的招生與培育體系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。