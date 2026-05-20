全國文化會議分區論壇報名開跑 廣邀全民對話

落實「文化基本法」每4年召開1次全國文化會議的承諾，文化部將於9月20日在國家圖書館舉辦全國文化會議，大會前分區論壇報名開跑，廣邀全民共同對話參與。

文化部今天發布新聞稿指出，文化部特別盤點自2017年全國文化會議後至今10年文化政策，並以「未來式」為題，廣邀全民共同對話參與北、中、南、東的4場分區論壇及全國大會，共創2030文化未來願景。

文化部邀請宏碁集團創辦人施振榮、作家暨國北教大名譽教授林淇瀁（向陽）以及朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶擔任共同召集人，與民間各領域學者、專家及藝文工作者組成諮詢委員會，將以過去10年文化施政為出發，開啟全民對話，共創2030年「文化未來世代」。

文化部表示，回顧2017年全國文化會議，文化部落實「21世紀文化總體營造」精神，陸續完成「文化基本法」、「國家語言發展法」立法；布建文化組織與文化設施，包含設立文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心等，隨著衛武營國家藝術文化中心、南北2大流行音樂中心開幕，帶動在地藝文環境蓬勃共好。

此外，前瞻基礎建設登場，透過「再造歷史現場」、「重建臺灣藝術史」等，擘劃推動文化生活圈，重新定錨臺灣文化主體性。

2021至2022年疫情期間召開的全國文化會議，以「文化，生生不息」探討疫後文化發展的挑戰與機會，打造韌性臺灣。2021年也召開首屆「國家語言發展會議」，並提出國家語言發展報告；同時推動多項5G文化科技計畫，如製播高畫質影集、創新影音場域應用及建置國家文化記憶庫等，為文化數位治理立下根基。

2023年後疫情時代，文化部運用特別預算推動包括成年禮金、各文化產業振興振心措施，對準藝文產業儘速重整，並讓文化能量轉化為公民日常生命力；同步爭取4年100億元的文化黑潮計畫，帶動台灣文化影響力向世界擴散。

2024年文化部長李遠上任後，推動12項「沃土計畫」，壯大台灣文化內容及完整產業生態系，包含首辦百大文化基地、文化幣常態化降低發放年齡至13歲，以及建構支持如繪本、漫畫等文化內容創作、培力及推廣行銷體系等。

全國大會前，文化部將於6月5日起，分別在花蓮文化創意園區、台北華山文創園區、台南生活美學館、台中文化部文化資產園區辦理4區分區論壇；也將擇期辦理青少年專場，邀請新世代加入文化施政思考。目前分區論壇已開放報名，更多相關資訊可查詢「全國文化會議」官網https://nccwp.moc.gov.tw/home/。