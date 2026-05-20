環管署長涉公務背信案 彭啓明：加嚴特支費等規範
環境部環境管理署長顏旭明涉公務背信等案，環境部長彭啓明今天重申，全力配合檢調查明真相，並就環境部在用車、特支費使用等，加嚴相關規範。
環管署長顏旭明涉公務背信等案，遭台中地檢署約談並諭知交保。環境部表示，全力配合調查，並將顏旭明調整為非主管職務。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查中華民國115年度中央政府總預算案關於環境部主管預算。多位立法委員在審查環管署預算時，就此案要求環境部提出檢討報告。
環境部長彭啓明表示，首先是全力配合檢調查明真相，要求環管署提供檢方各項資料；另外，針對環境部用車，或是特支費如何使用，要嚴加訂定規範。
彭啓明指出，有委員揭露，花蓮縣光復鄉災情當下，顏旭明在歐洲進行10天考察，並出具公文要求國籍航空提供貴賓室。彭啓明坦言，「這件事情本身就是應該要被檢討」，因此已嚴格規定環境部所有同仁，不會發文給航空公司要求提供貴賓室。
環境部指出，已依職權完成人事調整，將顏旭明調整為非主管職務。考量環管署業務繁重，且正值汛期防災關鍵時刻，為確保環境管理品質與行政運作穩定，署長職務暫由環境部常務次長沈志修代理，讓各項環保業務無縫銜接。
環境部重申，清廉是公務員最基本的職業倫理，也是政府施政根基；顏旭明案將視司法調查結果依法處理，絕不寬貸。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
▪115國中教育會考落幕 英數想拿A++只能錯1題…各科容錯題數一次看
▪會考寫作哪種筆最順？「果汁筆」大踩雷 過來人曝最保險方法
▪正在答第8題「13秒後地震到」就開搖 考生傻眼：沉浸式考題
▪喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。