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環管署長涉公務背信案 彭啓明：加嚴特支費等規範

中央社／ 台北20日電

環境部環境管理署長顏旭明涉公務背信等案，環境部長彭啓明今天重申，全力配合檢調查明真相，並就環境部在用車、特支費使用等，加嚴相關規範。

環管署長顏旭明涉公務背信等案，遭台中地檢署約談並諭知交保。環境部表示，全力配合調查，並將顏旭明調整為非主管職務。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查中華民國115年度中央政府總預算案關於環境部主管預算。多位立法委員在審查環管署預算時，就此案要求環境部提出檢討報告。

環境部長彭啓明表示，首先是全力配合檢調查明真相，要求環管署提供檢方各項資料；另外，針對環境部用車，或是特支費如何使用，要嚴加訂定規範。

彭啓明指出，有委員揭露，花蓮縣光復鄉災情當下，顏旭明在歐洲進行10天考察，並出具公文要求國籍航空提供貴賓室。彭啓明坦言，「這件事情本身就是應該要被檢討」，因此已嚴格規定環境部所有同仁，不會發文給航空公司要求提供貴賓室。

環境部指出，已依職權完成人事調整，將顏旭明調整為非主管職務。考量環管署業務繁重，且正值汛期防災關鍵時刻，為確保環境管理品質與行政運作穩定，署長職務暫由環境部常務次長沈志修代理，讓各項環保業務無縫銜接。

環境部重申，清廉是公務員最基本的職業倫理，也是政府施政根基；顏旭明案將視司法調查結果依法處理，絕不寬貸。

彭啓明 中華民國 顏旭明

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