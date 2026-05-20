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長照類科僑生招生達成率偏低 徐佳青諾與各部會共商

中央社／ 台北20日電

朝野立委關注，僑委會115年度預算僑生留用計畫經費增加近5成。僑委會委員長徐佳青今天說明，主因是學生人數每年累加以及教育部停止撥補學費補貼所致；關於長照類科招生達成率偏低，徐佳青承諾將與相關部會共商產學合作連結。

立法院外交及國防委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分，以及115年度中央政府總預算案附屬單位預算關於僑務委員會主管信託基金。

民進黨立委沈伯洋、國民黨立委黃仁、牛煦庭、馬文君、楊瓊瓔以及民眾黨立委王安祥等質詢時關切，僑委會115年度預算中，「僑生回國升學暨僑青培訓研習」的「擴大培育及留用僑生計畫」編列約新台幣13.3億元，較114年度預算約新台幣7.5億元高出近5成，確切計畫為何。

徐佳青答詢時說明，由於學生人數每年累計加總，第一年只有約2000人，加上第二年入學生就有約6000人，第三年總數則是1萬2000餘人，第四年再加上7000多人來到兩萬人，補貼的學費就會依學生人數而增加。

徐佳青表示，其次則是去年度以前部分學費是由教育部撥補，但教育部已不再撥補學費，所以僑委會必須編足相關預算。

被問及教育部為何不再撥補，徐佳青補充說明，過去計畫規模較小，教育部認爲撥補影響不大，但隨著學生人數節節攀升，教育部認為撥補預算額度已占到自身的業務費用。

馬文君、楊瓊瓔追問，113年度產攜專班長照類科招生達成率偏低，與政府政策需求不符。徐佳青回覆，開設長照類科的學校不多，且學校要找到對接的服務型機構實習計畫也不易，將與教育部、衛福部、勞動部、經濟部共同商討產學合作的連結。

針對僑委會115年度預算增列新台幣1億500萬元，挹注海外信用保證基金，徐佳青回覆沈伯洋質詢時表示，僑委會希望把授信金額從200萬美元提高到300萬美元，那基金規模就也要提高；授信金額提高，來貸款的企業規模也會較大，尤其如今要加強對美投資，企業規模確實要做大。

長照 徐佳青 僑委會

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