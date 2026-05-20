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蔡英文：恭喜臺灣漫遊錄獲獎 世界看見台灣故事

中央社／ 台北20日電

前總統蔡英文今天說，「臺灣漫遊錄」榮獲2026年「布克國際獎」，這是台灣文學重要的歷史時刻，也是世界看見台灣故事的一刻；讓世界知道，台灣不只有科技實力、民主韌性，也有深厚而動人的文化力量。

英語文壇盛事、年度國際文學大獎英國「布克國際獎」在倫敦公布得主，由台灣作家楊双子創作、譯者金翎翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」勇奪大獎。

蔡英文今天透過臉書發文恭喜楊双子，也恭喜譯者金翎。

蔡英文說，「臺灣漫遊錄」榮獲2026年「布克國際獎」，這是台灣文學重要的歷史時刻，也是世界看見台灣故事的一刻。這部作品成為第一部獲得「布克國際獎」的華文小說，也讓台灣文學在國際舞台上，留下新的里程碑。

蔡英文表示，她很喜歡楊双子在得獎時所說的：「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲。」

蔡英文認為，這句話說出了很多台灣人的心情。她說，台灣的故事，有時候不一定需要用最宏大的方式被說出來，而是在一段旅程、一種味道、一個時代的記憶，以及人與人之間細緻的情感裡，慢慢讓世界理解。

她說，謝謝楊双子用文學書寫台灣，謝謝金翎用翻譯讓更多讀者走進台灣。「你們讓世界知道，台灣不只有科技的實力、民主的韌性，也有深厚而動人的文化力量。」

蔡英文表示，今天大家一起為台灣文學喝采，也為每一位持續創作、翻譯、出版、推廣台灣故事的人喝采。台灣的故事，值得被世界閱讀；「台灣的名字，也會因為你們，走得更遠。」

臺灣漫遊錄 蔡英文 英文

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