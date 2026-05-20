《臺灣漫遊錄》獲國際布克獎殊榮 今登博客來即時排行榜雙冠
作家楊双子、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》，榮獲英國國際布克獎（International Booker Prize），成為首部獲獎的台灣作品。賴清德總統今天在總統府發表就職兩周年談話，也特別公開恭喜。該書的中文版、英國版雙登博客來的中文書和外文書的即時排行榜。而第一本入圍「國際曼布克獎」的台灣長篇小說、作家吳明益的《單車失竊記 》，今也登上博客來的中文書即時排行榜第4名。
賴清德的就職兩周年談話，他面露喜悅公布這項好消息，「在此，我也要恭喜，台灣作家楊双子撰寫、金翎翻譯的《臺灣漫遊錄》， 榮獲國際布克獎，這是他們繼美國圖書獎之後，再次奪得國際文壇大獎。這代表台灣的年輕人已經擁有實力在世界的舞台發光發熱」。
楊双子發表感言時說，「我相信文學有力量，因為在思想的世界裡，文學從來沒有放棄堅守自己，也沒有放棄與他人對話」、「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲，謝謝大家」。
金翎表示，她原以為《臺灣漫遊錄》英文版只會吸引一小群精準的讀者。自2024年在美國出版以來獲得未曾預料的強大關注。國際鎂光燈也讓這本書在台灣成為一個突出且耀眼的範例，證明我們可以在國外訴說台灣的故事。
《臺灣漫遊錄》自2020年在春山出版至今已售出24國版權，在台灣銷售逾4萬本，在日本、美國與英國也都銷售破萬，小說已授權蓋亞改編成漫畫，由王希文製作音樂劇，也即將開發成國際合製影集，由世界柔軟影像公司製作。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
▪115國中教育會考落幕 英數想拿A++只能錯1題…各科容錯題數一次看
▪會考寫作哪種筆最順？「果汁筆」大踩雷 過來人曝最保險方法
▪正在答第8題「13秒後地震到」就開搖 考生傻眼：沉浸式考題
▪喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。