《臺灣漫遊錄》獲國際布克獎殊榮 今登博客來即時排行榜雙冠

作家楊双子、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》，榮獲英國國際布克獎（International Booker Prize），成為首部獲獎的台灣作品。賴清德總統今天在總統府發表就職兩周年談話，也特別公開恭喜。該書的中文版、英國版雙登博客來的中文書和外文書的即時排行榜。而第一本入圍「國際曼布克獎」的台灣長篇小說、作家吳明益的《單車失竊記 》，今也登上博客來的中文書即時排行榜第4名。

賴清德的就職兩周年談話，他面露喜悅公布這項好消息，「在此，我也要恭喜，台灣作家楊双子撰寫、金翎翻譯的《臺灣漫遊錄》， 榮獲國際布克獎，這是他們繼美國圖書獎之後，再次奪得國際文壇大獎。這代表台灣的年輕人已經擁有實力在世界的舞台發光發熱」。

楊双子發表感言時說，「我相信文學有力量，因為在思想的世界裡，文學從來沒有放棄堅守自己，也沒有放棄與他人對話」、「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲，謝謝大家」。

金翎表示，她原以為《臺灣漫遊錄》英文版只會吸引一小群精準的讀者。自2024年在美國出版以來獲得未曾預料的強大關注。國際鎂光燈也讓這本書在台灣成為一個突出且耀眼的範例，證明我們可以在國外訴說台灣的故事。

《臺灣漫遊錄》自2020年在春山出版至今已售出24國版權，在台灣銷售逾4萬本，在日本、美國與英國也都銷售破萬，小說已授權蓋亞改編成漫畫，由王希文製作音樂劇，也即將開發成國際合製影集，由世界柔軟影像公司製作。

台灣作家楊双子（左）創作、譯者金翎（右）翻譯為英文的長篇小說《臺灣漫遊錄》，榮獲國際布克獎，創下台灣文學首例。歐新社

作家楊双子、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》，榮獲英國國際布克獎，英國版登博客來的外文書即時排行榜。圖／取自博客來網站