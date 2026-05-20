國際布克獎揭曉！楊双子著、金翎譯英文版《臺灣漫遊錄》奪文學大獎

為回應賴清德總統「三三三諾貝爾計畫」，教育部規畫設置台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ），然而從目前規畫看來，卻有三大疑問待解。一是如何和現有頂尖大學科系做出實質區隔，二是否能建立真正有利基礎研究的長期制度，三是怎樣解決面對人才最終仍可能流向高薪產業的現實。若這些問題沒有解決，再多菁英計畫也枉然。

2026-05-21 00:01