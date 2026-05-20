賴總統上任2周年 全教總提4大改革解教育困境
今天是賴清德總統上任2周年，行政院長卓榮泰日前表示，政府正研擬軍公教調薪。對此，全國教師工會總聯合會認為，調薪固然是正向方向，但近年校園問題日益嚴峻，政府不能只談加薪，還必須同步處理教育現場的結構性問題，包括調薪制度法制化、校事會議爭議、校安人力不足及師資荒等，否則難以真正留住人才。
全教總表示，過去10年台灣人均GDP成長逾9成，軍公教調幅卻不到15%，實質購買力遭物價與通膨雙重侵蝕，且調薪缺乏與經濟成長率、CPI連動的科學公式，主張應制定《軍公教待遇調整條例》，明定客觀調薪指標，並將基層公教代表納入審議機制，終結恩給式思維。此外，全教總也再次點名校事會議制度造成校園濫訴、教師壓力沉重，要求教育部應檢討校事會議制度，從源頭根除校園濫訴亂象。
對於校園霸凌、暴力事件頻傳，全教總認為，教育部年年編列數千萬「媒體宣導費」粉飾太平，但第一線校安與輔導人力嚴重不足、校安人員流動率偏高，才是問題核心，主張立即增置專職校安人力，提出具體配置計畫與薪資合理化方案，而非用宣導片為失靈政策化妝。
全教總也提到，近年來師資荒雪上加霜，近3成5師資生傾向不投入教職，低薪、過重行政負擔、教師證價值遭「三招放寬」制度貶損，已釀成嚴重的教育斷層危機，政府應從根本提高本薪與學術研究費、落實行政減量、恢復教師尊嚴，才是穩定師資的正確作法。
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