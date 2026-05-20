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超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

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《臺灣漫遊錄》摘國際布克獎 學界嘆：台灣作家不易有好翻譯

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
《臺灣漫遊錄》19日在英國奪得國際布克獎，圖為得主作者楊双子（左）和英文版譯者金翎（右）。2024年獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎。本報資料照片
《臺灣漫遊錄》19日在英國奪得國際布克獎，圖為得主作者楊双子（左）和英文版譯者金翎（右）。2024年獲得美國國家圖書獎翻譯文學獎。本報資料照片

台灣作家楊双子的長篇小說《臺灣漫遊錄》獲英語翻譯文學界重要獎項英國國際布克獎，創台灣首例。國際布克獎（International Booker Prize）於2005創設，有別於歷史悠久、1969年創設的布克獎（Booker Prize），主要表彰從外語翻譯成英文的創作。學界認為，《臺灣漫遊錄》是從歷史角度走出新的詮釋，但台灣作家的瓶頸在於不容易有好的翻譯。

春山出版表示，《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此獎。國際布克獎與布克獎均要求作品必須在英國出版，布克獎要求作品需以英文創作；國際布克獎則表彰從外語翻譯成英文的作品。

布克獎擁有逾半世紀歷史，相較國際布克獎在西方文壇更具傳統權威，獲獎者如石黑一雄、奈波爾等，後續亦再獲頒諾貝爾文學獎；國際布克獎則將譯者與作者並重，代表作品得以跨越語言藩籬。

師大國文系教授祁立峰表示，《臺灣漫遊錄》主角以殖民者的視野來到台灣，屬於後殖民文學，但過去台灣的作家寫日治時代台灣，多如楊逵或陳千武，比較苦大仇深，《臺灣漫遊錄》則比較少女感，選擇「穿越」回到日治時期，揉和了女同志的百合文學加上台灣飲食風貌，是從歷史角度走出新的詮釋。

政大外語學院前院長陳超明表示，國際布克獎的前提是以其他語言寫作，並需由翻譯家接續譯為英文，台灣有作者能獲獎當然值得肯定，但也凸顯了台灣創作者的局限，在於本土作家通常不容易擁有好的翻譯。

陳超明說，台灣有很多好的作家、優秀的作品，但都未能翻譯成英文，因此能見度自然降低，相較之下，如印度、新加坡被世界看見的機會則更多，甚至日韓也做得比台灣好。其實文化部也可考慮把金鼎書籍推薦翻譯成英文版，台灣自然會有更多作品被看見。

臺灣漫遊錄 華語 英語

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