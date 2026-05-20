護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

AI浪潮推升台股衝上4萬點，全民瘋股市，科技業、半導體產業大舉搶才，也讓原本已難解的師資荒更加失控。今年各級學校教師甄試，高中職理科師資全面告急，國中理化與資訊科技教師也大開缺，報考人數卻大減，甚至有縣市僅個位數報考。當「護國神山」需要源源不絕的人才支撐，國教現場卻面臨理科師資崩塌，這恐怕才是真正的動搖國本。

2026-05-20 11:01