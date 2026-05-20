加速拚公共幼兒園就學 教育部：今年再增3500平價教保名額

政府加速平價公共化幼兒園就學名額，教育部今天表示，透過推動公共化及準公共機制，今年平價教保名額達52萬，2至5歲入園率明顯提升。今年預計再增設150班，增加約3500個就學名額；其中包括2歲專班計80班，提供逾1,200個就學名額。

教育部統計，過去9年共投入105億元經費，補助地方政府興建幼兒園208園，共增設3922班，增加9.4萬個就學名額。其中2歲專班計增設1,377班，增加約2萬個2歲幼兒就學機會。目前公立、非營利及準公共等平價就學名額已達52萬，其中，公立、非營利約26.7萬名額，114學年準公共幼兒園則有2096園，提供25.3萬名額。

教育部表示，平價教保服務降低就學費用，家長每月繳費不超過3000元，讓家長實質有感減輕負擔，進而提升送托子女至幼兒園就學的意願。114學年2至5歲幼兒平均入園率已達86.4%，其中2歲入園率從105學年14.7%提升至114學年已達64.1%，3歲至國小前則達93%。

不過，監察院上月公布調查，全國仍有58個行政區平價教保服務機會率未達八成。幼教團體對此呼籲，幼兒園公共化政策不該再拚總量，應該重新盤點需求並提高品質。

教育部今表示，未來將透過分析各行政區之出生幼兒人口及平價教保服務供應量，未來將採取以下精準配置策略，包括：依各行政區0歲至4歲人口、教保資源配置，及幼兒就學情形，重新檢視相關數據評估公共化資源配置及調整。根據各園招生狀況及2歲幼兒需求，鼓勵地方政府將3至5歲供應量已較充足地區之部分3至5歲班級轉為2歲專班。

此外，針對公共化供應量尚有不足之行政區，持續補助地方政府增設公共化幼兒園。對於國小內已設立托嬰中心之學校者，優先設立幼兒園及2歲專班，以順利銜接。持續協助各部會增設2至6歲職場托育設施（含員工子女非營利幼兒園及職場互助教保服務中心）。

桃園國際機場愛兒保職場互助教保服務中心。圖／教育部提供

高雄大社非營利幼兒園新建園舍。圖／教育部提供