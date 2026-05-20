大提琴家張正傑委創新曲「基隆嶼」 與家鄉對話

大提琴家張正傑即將舉辦「從基隆到維也納」巡迴獨奏會，除演繹古典經典，這次委託同為基隆人的作曲家林佳瑩創作「基隆嶼」，展現兩人經過歐洲音樂洗禮之後對故鄉的深情。

張正傑接受媒體聯訪時表示，多年來他每年固定會舉行大提琴獨奏會，一直想著要委託創作一首大提琴樂曲，「不要太當代，希望可以更多人演奏；聽起來不要太難，希望不要嚇走樂迷。」正好妻子也是鋼琴家謝婉玲有個鋼琴學生林佳瑩轉攻作曲，多次獲得國際作曲大賽獎項，於是開展這次的委託創作。

林佳瑩表示，「基隆嶼」作品靈感來自她旅居海外多年後，回望家鄉山海地景的記憶，「音樂融入開車馳騁於濱海公路上的海風流動，還有遠眺基隆嶼時的那份自由與遼闊。」林佳瑩說，她沒有真正登過基隆嶼，書寫過程帶著一點距離感，反而有種朦朧的想像與創作的趣味。

林佳瑩提到，過去在歐洲接受嚴謹的學院訓練，創作者常面臨「寫得夠不夠複雜、教授與評論家怎麼看」的同儕壓力。但當她自己受邀台灣燈會創作主題音樂之後，她開始反思音樂交流的終極意義，「音樂不該為複雜而複雜，而應該有所共鳴。」

張正傑可以說是台灣最有創意的大提琴家，2006年全球慶祝作曲家莫札特250週年誕辰，只有張正傑拿著大提琴大表「抗議」，理由因為莫札特600多首創作，為大提琴量身打造的只有莫札特唯一一首大提琴奏鳴曲「低音管與大提琴奏鳴曲」，他說：「我有心歌誦莫札特，但卻面對無曲可奏的窘境，只好抗議。」

2020年貝多芬250週年誕辰紀念年，受疫情影響全球樂壇幾乎停擺，張正傑推出「別讓貝多芬傷心」親子音樂會，他說：「貝多芬誕辰年對古典音樂界是大事，但全球場館關閉，貝多芬紀念活動變得冷清，我覺得很可惜。」就是這樣將心比心的創意，讓張正傑的音樂會只要一推出就秒殺。

張正傑認為，重點不在票價，而是賣票本身，「我就喜歡看到賣音樂會的票像知名滷肉飯那樣大排長龍。」張正傑的音樂會常常「統一票價」，「早買的可以選位，很快就滿了。」他的音樂會不印海報，只要臉書一刊出售票訊息，時間一到就會自動完售，「我就做好準備音樂會的工作，而不是把時間花在賣票上。」

張正傑大提琴獨奏會「從基隆到維也納」將於5月30日在衛武營國家藝術文化中心表演廳，6月6日在國家兩廳院演奏廳，9月19日在台中國家歌劇院中劇院舉行。其他曲目還包括舒伯特「琶音琴奏鳴曲」等，合作鋼琴家為廖皎含。