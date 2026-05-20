台灣首奪國際布克獎！評審團主席揭《臺灣漫遊錄》獲獎原因

英國國際布克獎19日晚間宣布，楊双子著作、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》獲獎，成為首部獲獎的台灣作品。紐約時報報導，本屆評審團主席布朗說明獲獎原因指出，在文學技巧之外，這是一部「徹底引人入勝、令人回味無窮的愛情故事」。

台灣作家楊双子的長篇小說《臺灣漫遊錄》（Taiwan Travelogue）拿下國際布克獎（International Booker Prize），不僅創下台灣首例，更是第一本獲此大獎的華語作品。《臺灣漫遊錄》2024年11月已榮獲美國國家圖書獎翻譯文學（National Book Awards）大獎。

本屆布克獎評審團主席布朗（Natasha Brown）在記者會上盛讚，這部小說「完成不可思議的雙重成就，它既是一部成功的愛情小說，也是一部犀利的後殖民小說」。

布朗說，雖然這本書「某方面來說是一封寫給翻譯的情書」，但她強調，這並非評審團選擇它而不是其他5部入圍作品的原因。布朗表示，除了文學技巧之外，這更是「一部徹底引人入勝、令人回味無窮的愛情故事」。《臺灣漫遊錄》收錄多篇後記，以及由虛構與真實譯者撰寫的大量註腳。

這部小說背景設定在1938年日治時期的台灣，一名年輕日本小說家為體驗在地生活來到台灣，並愛上自己的女性翻譯，卻難以跨越殖民者與被殖民者之間的隔閡。

紐時報導提到，《臺灣漫遊錄》在評論界早已廣獲好評。

作家兼譯者古里亞－金塔納（Ángel Gurría-Quintana）3月6日曾於金融時報評論，這部小說是對語言與渴望的一場「豐富而濃烈」的沉思。

紐約時報書評（ The New York Times Book Review）的哈碧卜（Shahnaz Habib）在2024年11月評論形容，《臺灣漫遊錄》是一部「令人愉快卻難以捉摸的小說」，探討權力如何形塑人際關係，以及旅行揭露與掩飾的事情。哈碧卜還說，這部小說展現了「精湛的文學複調」。