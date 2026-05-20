快訊

520大禮包！賴總統宣布：0到18歲每人每月5000元成長津貼

詐騙逼死豐原王家一家五口 「李團長」詐欺重判11年

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」！受訓內容曝光 部分已赴烏作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣首奪國際布克獎！評審團主席揭《臺灣漫遊錄》獲獎原因

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
《臺灣漫遊錄》作者楊双子（左4）與英版文譯者金翎（左3）19日出席國際布克獎典禮，與評審團主席布朗（左）及其他評審成員合影。歐新社
《臺灣漫遊錄》作者楊双子（左4）與英版文譯者金翎（左3）19日出席國際布克獎典禮，與評審團主席布朗（左）及其他評審成員合影。歐新社

英國國際布克獎19日晚間宣布，楊双子著作、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》獲獎，成為首部獲獎的台灣作品。紐約時報報導，本屆評審團主席布朗說明獲獎原因指出，在文學技巧之外，這是一部「徹底引人入勝、令人回味無窮的愛情故事」。

台灣作家楊双子的長篇小說《臺灣漫遊錄》（Taiwan Travelogue）拿下國際布克獎（International Booker Prize），不僅創下台灣首例，更是第一本獲此大獎的華語作品。《臺灣漫遊錄》2024年11月已榮獲美國國家圖書獎翻譯文學（National Book Awards）大獎。

本屆布克獎評審團主席布朗（Natasha Brown）在記者會上盛讚，這部小說「完成不可思議的雙重成就，它既是一部成功的愛情小說，也是一部犀利的後殖民小說」。

布朗說，雖然這本書「某方面來說是一封寫給翻譯的情書」，但她強調，這並非評審團選擇它而不是其他5部入圍作品的原因。布朗表示，除了文學技巧之外，這更是「一部徹底引人入勝、令人回味無窮的愛情故事」。《臺灣漫遊錄》收錄多篇後記，以及由虛構與真實譯者撰寫的大量註腳。

這部小說背景設定在1938年日治時期的台灣，一名年輕日本小說家為體驗在地生活來到台灣，並愛上自己的女性翻譯，卻難以跨越殖民者與被殖民者之間的隔閡。

紐時報導提到，《臺灣漫遊錄》在評論界早已廣獲好評。

作家兼譯者古里亞－金塔納（Ángel Gurría-Quintana）3月6日曾於金融時報評論，這部小說是對語言與渴望的一場「豐富而濃烈」的沉思。

紐約時報書評（ The New York Times Book Review）的哈碧卜（Shahnaz Habib）在2024年11月評論形容，《臺灣漫遊錄》是一部「令人愉快卻難以捉摸的小說」，探討權力如何形塑人際關係，以及旅行揭露與掩飾的事情。哈碧卜還說，這部小說展現了「精湛的文學複調」。

臺灣漫遊錄 楊双子 華語

延伸閱讀

布克國際獎評審團主席盛讚「臺灣漫遊錄」：令人著迷

台灣第1人！楊双子「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎：生為台灣人是我的幸運

「台灣漫遊錄」市場反應佳 英國出版社考慮推出食譜

香港作家董啟章新小說 AI續寫探索寫作新可能

相關新聞

台灣第1人！楊双子「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎：生為台灣人是我的幸運

台灣作家楊双子的長篇小說「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，創台灣首例。春山出版表示，《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子與英譯者金翎再度拿下大獎。楊双子發表感言時說，「能夠生為一名台灣人，是我的幸運」。

台灣首奪國際布克獎！評審團主席揭《臺灣漫遊錄》獲獎原因

英國國際布克獎19日晚間宣布，楊双子著作、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》獲獎，成為首部獲獎的台灣作品。紐約時報報導，本屆評審團主席布朗說明獲獎原因指出，在文學技巧之外，這是一部「徹底引人入勝、令人回味無窮的愛情故事」。

不再是鐵飯碗？台灣教師荒擴大 游庭皓曝背後真相「1類科」最缺人

教師曾是被視為「鐵飯碗」的穩定職業，也是許多人嚮往的人生選項。然而近年來，隨著AI與科技產業快速發展，台灣卻逐漸出現教師荒現象。對此，財經作家游庭皓分析背後原因，引發不少網友熱議。

加速拚公共幼兒園就學 教育部：今年再增3500平價教保名額

政府加速平價公共化幼兒園就學名額，教育部今天表示，透過推動公共化及準公共機制，今年平價教保名額達52萬，2至5歲入園率明顯提升。今年預計再增設150班，增加約3500個就學名額；其中包括2歲專班計80班，提供逾1,200個就學名額。

教育部519推「補課了沒？」新課程 帶學生認識白色恐怖歷史

教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區於今天推出第五堂全新課程—「519白色恐怖記憶日」，邀請社會大眾一同走進歷史，回望白色恐怖時期，那段在威權統治下，人權受到限制、自由遭到壓抑，甚至基本權利被迫暫停的歷史歲月，透過理解過去，重新思考民主價值的得來不易。

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

AI浪潮推升台股衝上4萬點，全民瘋股市，科技業、半導體產業大舉搶才，也讓原本已難解的師資荒更加失控。今年各級學校教師甄試，高中職理科師資全面告急，國中理化與資訊科技教師也大開缺，報考人數卻大減，甚至有縣市僅個位數報考。當「護國神山」需要源源不絕的人才支撐，國教現場卻面臨理科師資崩塌，這恐怕才是真正的動搖國本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。