國教院、均一合作AI差異化教學 著重提問能力
國家教育研究院和均一教育平台合作，在新北市龍埔國小啟動AI（人工智慧）數學差異化教學研究，著重教導學生「怎麼問」、讓教師看見「誰需要幫助」，而非追求快速取得答案。
國教院今天發布新聞稿，介紹民國114年11月開始，在龍埔國小六年級數學課堂實施的「生成式AI教育研究計畫」，目前已累積超過6000則去識別化的AI提問，以及超過3萬筆課堂學習紀錄。
學生透過均一教育平台完成教師指派的影片、練習與AI筆記本任務。在題意理解、概念釐清或解題策略上遇到困難時，會嘗試向AI筆記本提問；教師透過課堂引導與後台資料，協助學生把問題問得更清楚。
「這堂數學課，沒有一個孩子是客人。」龍埔國小校長張伯瑲表示，在AI輔助下，學生能依自己的理解程度停下來提問、重看重點或再練一次；教師也能依班級情況調整節奏，讓高年級學生面對較難的數學時，仍能留在學習軌道上，把「會問問題」變成AI時代的基礎能力。
在推動的過程中，團隊也發現，不是有了AI就自然會學得更好，關鍵在於能否提出有意義的問題、理解AI回應，並判斷哪些內容需要再查證或修正。學生透過回看自己的提問紀錄，檢查怎麼問、怎麼想、哪裡還不懂，讓AI成為陪伴思考的工具，而不是代替思考的捷徑。
國教院期待透過這項合作，逐步整理出教師可上手、學生能理解、家長可放心的AI融入教學模式，作為未來推動生成式AI教育政策的重要參考。
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