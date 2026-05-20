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不再是鐵飯碗？台灣教師荒擴大 游庭皓曝背後真相「1類科」最缺人

聯合新聞網／ 綜合報導
財經作家游庭皓分析台灣教師荒現象背後原因，引發不少網友熱議。圖／聯合報系資料照片
財經作家游庭皓分析台灣教師荒現象背後原因，引發不少網友熱議。圖／聯合報系資料照片

教師曾是被視為「鐵飯碗」的穩定職業，也是許多人嚮往的人生選項。然而近年來，隨著AI與科技產業快速發展，台灣卻逐漸出現教師荒現象。對此，財經作家游庭皓分析背後原因，引發不少網友熱議。

游庭皓在臉書粉專「游庭皓的財經皓角」指出，台灣教師荒已開始失控，今年教師甄試錄取率大幅攀升，各縣市正式教師缺額全面增加。例如，新北市國小一次釋出629個正式教師缺額，台北市國中缺額一度超過四成，連南投縣的缺額也暴增188%。

他分析，造成教師荒的原因包括大量教師退休、少子化影響，以及年輕世代不願投入教育現場。此外，代理教師也越來越難招募，導致學校只能大規模釋出正式職缺補足人力。其中，理化、資訊科技等理工類科的師資尤其短缺。

游庭皓進一步表示，隨著AI與科技產業薪資快速提高，願意留在校園任教的人越來越少。以新竹縣為例，國中理化科開出8個缺額，卻只有10人報名；資訊科技科更只有7人競爭2個名額，錄取率幾乎已達「有考就有機會」的程度。

這也反映出台灣教育體系與產業薪資結構之間的落差正逐漸擴大。未來台灣面臨的恐怕不只是科技產業缺工問題，連肩負培育下一代科技人才的教師，也正逐漸成為稀缺資源。

對此，不少網友也紛紛點出問題核心，老師的管教權大幅縮水，「動不動就會被家長投訴，就算是子虛烏有的指控，也要寫很多報告來回覆」、「最大原因不是薪資，而是校事會議」，這種環境只會讓缺師問題更加惡化；「重點是教師福利大不如前，且毫無管教權」；老師現在面對的是「恐龍家長、行政業務、低薪高工時、學習歷程、8+9、人本教育、少子化、108課綱」。

此外，2026年教師退休制度也將持續朝「延後退休、逐步減少所得替代率」方向調整，退休門檻與退休金計算方式相較過去更加嚴格。教師年金改革核心在於調降所得替代率、分階段延後月退起支年齡，並取消優惠存款（18%）。目前國中小校長及教師的月退起支年齡為58歲，一般教職員為65歲。近年法規已提前停止所得替代率的逐年遞減，保障現有退休教師權益。

教育部 教師 老師 教師荒 薪資 AI 科技業 科系

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