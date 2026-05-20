布克國際獎評審團主席盛讚「臺灣漫遊錄」：令人著迷

來自台灣的長篇小說「臺灣漫遊錄」今天在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」。評審團主席、小說家娜塔莎布朗表示，「臺灣漫遊錄」是一部令人著迷、不張揚，但充滿巧思的小說。

「布克國際獎」（International Booker Prize）今天晚間在倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）舉行頒獎典禮，由在英語世界備受讚譽的娜塔莎布朗（NatashaBrown）宣布得主並親自頒獎，「臺灣漫遊錄」作者楊双子和英文版譯者金翎各得一獎座。

這是首度有台灣文學作品、台灣作家和譯者獲頒「布克國際獎」，創下台灣文學與「布克國際獎」多項歷史首例。

根據布克獎基金會（Booker Prize Foundation）提供的資訊，娜塔莎布朗在評語寫道，「愛情能克服權力不對等嗎」，以1930年代日治時期台灣為背景的「臺灣漫遊錄」細膩幽微地探討了這個問題。

擅長在個人作品刻畫權力、族裔與政治的娜塔莎布朗接著概述「臺灣漫遊錄」內容，並提到兩位女性主角，虛構的日本作家青山千鶴子和台灣口譯員王千鶴，初次見面即擦出火花。然而，隱含於兩人迅速升溫的情誼之中的權力關係，終究證明是難以應對。

千鶴是個謎：如此迷人，卻令人如此迷惘。青山千方百計要穿透千鶴精心建構的專業面具，但千鶴始終抗拒。

在語言文字運用和轉譯方面，娜塔莎布朗指出，「臺灣漫遊錄」未迴避被譯介至英語世界時，可能遭遇的複雜問題（無論這些問題是真實存在或虛構）。

「臺灣漫遊錄」運用傳統文本元素，例如導言、註釋與後記，以引人入勝的後設小說結構包裹位居核心的愛情故事，而金翎的精湛翻譯完美傳達了小說中，多重敘事之聲的細膩層次。

娜塔莎布朗表示，「臺灣漫遊錄」既是成功的愛情故事，也是犀利的後殖民小說。評審們相當享受針對這部作品的多重層次展開的豐富討論。這是一部令人著迷、不張揚，但充滿巧思的小說。

布克獎基金會執行長伍德（Gaby Wood）透露，含主席在內的5人評審團閱讀每一部入圍決選作品至少3次。經過數輪討論，富創意、妙趣橫生、機靈敏銳，卻也深刻豐富的「臺灣漫遊錄」征服了評審們的情感和理智。

「布克國際獎」獎勵虛構文學創作，參加評選的作品必須是翻譯為英文、並在英國或愛爾蘭出版的長篇小說或短篇選集。2020年在台灣出版後，「臺灣漫遊錄」陸續有日文、英文、韓文、芬蘭文等譯本問世，目前總計售出24國版權。