布克國際獎評審團主席盛讚「臺灣漫遊錄」：令人著迷

來自台灣的長篇小說「臺灣漫遊錄」今天在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」。評審團主席、小說家娜塔莎布朗表示，「臺灣漫遊錄」是一部令人著迷、不張揚，但充滿巧思的小說。
「布克國際獎」（International Booker Prize）今天晚間在倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）舉行頒獎典禮，由在英語世界備受讚譽的娜塔莎布朗（NatashaBrown）宣布得主並親自頒獎，「臺灣漫遊錄」作者楊双子和英文版譯者金翎各得一獎座。
這是首度有台灣文學作品、台灣作家和譯者獲頒「布克國際獎」，創下台灣文學與「布克國際獎」多項歷史首例。
根據布克獎基金會（Booker Prize Foundation）提供的資訊，娜塔莎布朗在評語寫道，「愛情能克服權力不對等嗎」，以1930年代日治時期台灣為背景的「臺灣漫遊錄」細膩幽微地探討了這個問題。
擅長在個人作品刻畫權力、族裔與政治的娜塔莎布朗接著概述「臺灣漫遊錄」內容，並提到兩位女性主角，虛構的日本作家青山千鶴子和台灣口譯員王千鶴，初次見面即擦出火花。然而，隱含於兩人迅速升溫的情誼之中的權力關係，終究證明是難以應對。
千鶴是個謎：如此迷人，卻令人如此迷惘。青山千方百計要穿透千鶴精心建構的專業面具，但千鶴始終抗拒。
在語言文字運用和轉譯方面，娜塔莎布朗指出，「臺灣漫遊錄」未迴避被譯介至英語世界時，可能遭遇的複雜問題（無論這些問題是真實存在或虛構）。
「臺灣漫遊錄」運用傳統文本元素，例如導言、註釋與後記，以引人入勝的後設小說結構包裹位居核心的愛情故事，而金翎的精湛翻譯完美傳達了小說中，多重敘事之聲的細膩層次。
娜塔莎布朗表示，「臺灣漫遊錄」既是成功的愛情故事，也是犀利的後殖民小說。評審們相當享受針對這部作品的多重層次展開的豐富討論。這是一部令人著迷、不張揚，但充滿巧思的小說。
布克獎基金會執行長伍德（Gaby Wood）透露，含主席在內的5人評審團閱讀每一部入圍決選作品至少3次。經過數輪討論，富創意、妙趣橫生、機靈敏銳，卻也深刻豐富的「臺灣漫遊錄」征服了評審們的情感和理智。
「布克國際獎」獎勵虛構文學創作，參加評選的作品必須是翻譯為英文、並在英國或愛爾蘭出版的長篇小說或短篇選集。2020年在台灣出版後，「臺灣漫遊錄」陸續有日文、英文、韓文、芬蘭文等譯本問世，目前總計售出24國版權。
台灣作家楊双子的長篇小說「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，創台灣首例。春山出版表示，《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子與英譯者金翎再度拿下大獎。楊双子發表感言時說，「能夠生為一名台灣人，是我的幸運」。
英國國際布克獎（International Booker Prize）於英國時間5月19日晚間宣布，楊双子著作、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》獲獎，成為首部獲獎的台灣作品。文化部長李遠第一時間向楊双子與金翎致贈賀函，並感謝楊双子與金翎，讓世界看到台灣。「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲。」楊双子致詞時表示，「我相信文學有力量」，台灣文學的百年探問，實際正是台灣人百年來對自由與平等的追求，
教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區於今天推出第五堂全新課程—「519白色恐怖記憶日」，邀請社會大眾一同走進歷史，回望白色恐怖時期，那段在威權統治下，人權受到限制、自由遭到壓抑，甚至基本權利被迫暫停的歷史歲月，透過理解過去，重新思考民主價值的得來不易。
AI科技正以前所未有的速度滲透校園，不少中小學生開始用AI查資料、寫作業，AI成為孩子們隨時待命的「全能助理」。但在完美答案的背後，卻隱藏著奪走思考力的隱憂。當孩子習慣對AI給出的結論照單全收，是否會影響他們自主學習和主動解決問題的能力？台灣人工智慧學校執行長陳伶志提醒，在知識打底的關鍵期，若養成「伸手牌」習慣，短暫亮眼表現的代價，可能是核心競爭力的崩塌。
教育的課堂不應侷限於圍牆之內，當孩子走入地方社區，往往能激發更深層的探究能量。2026國際學校網界博覽會日前公布成績，康橋國際學校秀岡、青山、新竹、林口四個校區皆以在地專題研究成果獲獎，研究主題涵蓋地方文化、情緒教育到海洋永續與科技產業等議題，展現學生跨域探究、團隊合作與數位整合能力，也反映學校近年持續推動的探究實作教育成果。
在本次競賽中，康橋小學部學生表現亮眼。青山校區以〈Mindful Hearts：SEL in Taiwan〉為題，探討台灣社會情緒學習（SEL）的實踐，獲得社區團體和特殊人群組白金獎。新竹校區小學部高年級聯隊則歷時七個月走訪竹南蛇窯，透過田野調查與訪談，完成〈餘燼與香氣：竹南蛇窯的璀璨光芒〉專題，摘下白金獎。林口校區小學部也以地方傳統「子弟戲」為主題進行踏查，獲得金獎肯定。
校方表示，學生能在小學階段展現觀察力與主動探究能力，與校內長期推動的「康橋Time」及「KCFS（未來技能）」課程有關。學生從自身興趣或生活議題出發，學習主動搜集資料、整理資訊與解決問題，也因此能在面對大型專題時，自信走入社區，將地方文化與教育議題轉化為具故事性的數位內容。
進入
台灣科技業如日中天，半導體產業吸納大量人才，卻也一併讓原本在教室黑板前寫著數理算式的老師們放下粉筆，轉身離開校園。曾擔任高中物理老師長達六年半的呂鈞恩，正是這股前所未有的數理師資流失潮當中的一個縮影。
接受《遠見》採訪時，呂鈞恩才剛完成「護國神山」台積電為期兩個月的新進員工訓練，成為新竹科學園區的其中一名工程師。僅僅不到半年之前，呂鈞恩還是高中校園裡，諄諄教誨著學生的物理老師，而這份老師工作，原本是他從小嚮往的夢想職業。
呂鈞恩的教師夢萌芽得很早。提起過去的回憶，呂鈞恩臉上帶著笑容，語氣裡依然飽含熱忱。他說自己的父母皆為教師，從小就聽父母分享學校生活、帶學生比賽以及與學生互動的過程，讓他對這種人與人之間的溫暖互動心生嚮往。
教師家庭長大，喜愛分享知識而走入教職
尤其，有時聽到父母說起，學校裡的老師將一些需要幫助的學生「接住」的故事，呂鈞恩總是備受感動。在他的想法裡，老師就像是某種社會安全網，進而確立了他想幫助別人的志向。
加上自己從小成績不錯，呂鈞恩在高中求學時就經常幫助同學解答自己最擅長的物理題目，發現教學本身也能為他帶來極大的快樂和成就感。
「把一個我當時覺得困難的題目
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