楊双子「臺灣漫遊錄」獲獎 李遠：讓世界看到台灣

英國國際布克獎（International Booker Prize）於英國時間5月19日晚間宣布，楊双子著作、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》獲獎，成為首部獲獎的台灣作品。文化部長李遠第一時間向楊双子與金翎致贈賀函，並感謝楊双子與金翎，讓世界看到台灣。「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲。」楊双子致詞時表示，「我相信文學有力量」，台灣文學的百年探問，實際正是台灣人百年來對自由與平等的追求，

楊双子致詞時表示，有些人認為藝術與文學必須遠離政治，但他認為，文學無法自外於所生長的土地，就此而言，文學本質上從來沒有脫離政治。綜觀台灣文學發展史，百年來其實不斷在探問，台灣人想要什麼樣的未來？台灣人想要什麼樣的國家？時至今日，《臺灣漫遊錄》也加入探問這個問題的行列之一。

台灣人歷經殖民政權，面臨侵略威脅，在力量懸殊的強權面前，文學有力量嗎？而她始終相信文學有力量。文學看似緩慢，但總是堅定行動；文學通常安靜，卻並不妨礙信念遠播；翻譯會造成時差，但可以跨越時間與空間的限制。楊双子說，「我相信文學有力量」，因為在思想的世界裡，文學從來沒有放棄堅守自我，也沒有放棄與他人對話。

金翎致詞時說，2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，他做了明確的決定，在可預見的未來，不再無差別地翻譯任何華語作品，而只翻譯來自台灣的創作。「我會持續這樣做，直到有一天，我的家鄉主權在英語世界裡不再是一種挑釁或笑話」，直到沒有任何人會臉不紅氣不喘地對他說，「我真應該去台灣看看，趁它還在的時候」。

金翎提到，《臺灣漫遊錄》的英譯過程中，他知道會承擔許多風險，但他視這個計畫是對英文業界慣例的實驗性挑戰，因為一般來說，英文的翻譯文學認為翻譯及譯者，最好都是『隱形』的，但在這本書裡，有譯者注腳、序與後記，相同的書面漢字有3種不同的發音系統。比起原作，英文版需要讀者投入更多的心力，正因為它拒絕簡化台灣多語言、多族群、多元文化的現實。

金翎說，原以為《臺灣漫遊錄》英文版只會吸引一小群的讀者，但自2024年在美國出版以來，它卻獲得未曾預料的強大關注，國際鎂光燈也讓這本書在台灣成為一個突出且耀眼的範例，證明台灣可以在國外訴說自己的故事，但沒有任何一本小說應該扛起幫整個國家發聲的重擔。金翎提到，他對自己及同儕譯者的期許，是將來自台灣的各種聲音帶入英語世界，以致任何人都無法將臺灣文學簡化為鐵板一塊，「我們不是齊聲合唱，而是眾聲喧譁，充滿矛盾且不羈的精神，正如任何一個強健的民主社會」。

金翎感謝美國出版社Graywolf Press、大膽的編輯Yuka Igarashi，以及願意將譯者姓名放在封面上的英國出版社And Other Stories。他在致詞最後說道，在美國柳橙汁會標示為「無果泥」或「含果泥」，幾天前他才知道，在英國則分為「smooth（滑順）」或「with juicy bits（帶有多汁果粒）」。希望大家可以開始認為翻譯不只是「果泥」，而是「多汁的果粒」，並且驕傲地把它標示在包裝上。

楊双子（左）與金翎（右）獲獎後與獎盃和英國版《臺灣漫遊錄》合影。圖／春山出版社提供