快訊

林俊傑帶媽媽赴美女友畢典！「男友視角」放閃七七破分手謠言

台灣第1人！楊双子「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎：生為台灣人是我的幸運

梅雨最快這時開始 專家憂颱風攪局：時間就會比較延後

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣第1人！楊双子「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎：生為台灣人是我的幸運

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子（左）與英譯者金翎（右）再度拿下大獎。圖／取自春山出版臉書粉專
《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子（左）與英譯者金翎（右）再度拿下大獎。圖／取自春山出版臉書粉專

台灣作家楊双子的長篇小說「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，創台灣首例。春山出版表示，《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子與英譯者金翎再度拿下大獎。楊双子發表感言時說，「能夠生為一名台灣人，是我的幸運」。

邁向10周年的國際布克獎，英國時間5月19日晚間7時在泰晤士河畔的泰特現代藝術館舉行典禮，《臺灣漫遊錄》與其他原作來自保加利亞、巴西、法國與德國的5本優秀決選作品同台競爭，最後勝出。

楊双子發表感言時說，有些人認為藝術與文學必須遠離政治，「但我認為，文學無法自外於它所生長的土壤，就此而言，文學本質上從未脫離政治」。綜觀台灣文學發展史，百年來我們其實不斷地在探問：台灣人想要什麼樣的未來？台灣人想要什麼樣的國家？時至今日，《臺灣漫遊錄》也是加入這個探問的其中一部小說作品。

楊双子說，台灣人歷經殖民政權，面臨侵略威脅，在力量懸殊的強權面前，文學有用嗎？「而我始終相信文學有力量」。文學看似緩慢，但總是堅定行動。文學通常安靜，卻沒有阻礙信念遠播。翻譯會造成時差，但可以跨越時間與空間的限制。「我相信文學有力量，因為在思想的世界裡，文學從來沒有放棄堅守自己，也沒有放棄與他人對話」。

楊双子說，「謝謝國際布克獎，謝謝本書的譯者金翎。謝謝促成我走到這裡的每一個人。請讓我將收尾的這段話獻給我的故土家鄉—台灣文學的百年探問，實際正是台灣人對自由與平等的百年追求。能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲，謝謝大家。」。

金翎發表感言，她說，2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，她做了明確的決定：在可預見的未來，不再無差別地翻譯任何華語作品，而只翻譯來自台灣的創作。她會持續這樣做，直到有一天，她的家鄉的主權在英語世界裡不再是一種挑釁或笑話，直到沒有任何人會臉不紅氣不喘地對我說：「我真應該去台灣看看—趁它還在的時候。」

《臺灣漫遊錄》的英譯過程裡，金翎刻意使用了英文出版界裡反常的許多策略。她說，雖然有風險，但她把這部作品視為對英文業界慣例的實驗性挑戰。一般來說，英文的翻譯文學的前提是：翻譯，以及譯者，最好都是「隱形」的。但在這本書裡，有譯者注腳、序與後記，相同的書面漢字有三種不同的發音系統。比起原作，英文版需要讀者投入更多的心力，正因為它拒絕簡化台灣多語言、多族群、多元文化的現實。

金翎表示，她原以為《臺灣漫遊錄》英文版只會吸引一小群精準的讀者。自2024年在美國出版以來獲得未曾預料的強大關注。國際鎂光燈也讓這本書在台灣成為一個突出且耀眼的範例，證明我們可以在國外訴說台灣的故事。

「但沒有任何一本小說應該扛起幫整個國家發聲的重擔」。金翎表示，她對自己以及同儕譯者的期許，是將來自台灣的各種聲音帶入英語世界，以致任何人都無法將台灣文學簡化為鐵板一塊。我們不是齊聲合唱，而是眾聲喧譁，充滿矛盾且不羈的精神—正如任何一個強健的民主社會。

金翎表示，她感謝出版社Graywolf Press，特別是大膽的Yuka Igarashi，以及英國出版社 And Other Stories。美國與英國版本之間之所以間隔這麼久，是因為找不到願意將譯者名字放在書封上的英國出版社，直到And Other Stories挺身而出。

金翎表示，在美國，柳橙汁會標示為「無果泥」或「含果泥」。幾天前她才知道，在英國，柳橙汁則分為「smooth（滑順）」或「with juicy bits（帶有多汁果粒）」。她希望我們可以開始認為翻譯不只是「果泥」，而是「多汁的果粒」，並且驕傲地把它標示在包裝上。感謝國際布克獎，擴大各種聲音、拓展文學視野。

《臺灣漫遊錄》自2020年在春山出版至今已售出24國版權，在台灣銷售逾4萬本，在日本、美國與英國也都銷售破萬，小說已授權蓋亞改編成漫畫，由王希文製作音樂劇，也即將開發成國際合製影集，由世界柔軟影像公司製作。

《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子（中）與英譯者金翎（左三）再度拿下大獎。圖為楊双子、金翎與評審們合照。圖／取自春山出版臉書粉專
《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子（中）與英譯者金翎（左三）再度拿下大獎。圖為楊双子、金翎與評審們合照。圖／取自春山出版臉書粉專

《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子（左）與英譯者金翎（右）再度拿下大獎。圖／取自春山出版臉書粉專
《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子（左）與英譯者金翎（右）再度拿下大獎。圖／取自春山出版臉書粉專

《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子（左）與英譯者金翎（右）再度拿下大獎。圖／取自春山出版臉書粉專
《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子（左）與英譯者金翎（右）再度拿下大獎。圖／取自春山出版臉書粉專

臺灣漫遊錄 楊双子 台灣人

延伸閱讀

「台灣漫遊錄」市場反應佳 英國出版社考慮推出食譜

吳明益、廖鴻基登布拉格國際書展 分享台灣海洋文化

諾貝爾文學獎得主古納：殖民遺緒仍影響當代社會

【書評 文化】林育靖／總有人傾聽

相關新聞

教育部519推「補課了沒？」新課程 帶學生認識白色恐怖歷史

教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區於今天推出第五堂全新課程—「519白色恐怖記憶日」，邀請社會大眾一同走進歷史，回望白色恐怖時期，那段在威權統治下，人權受到限制、自由遭到壓抑，甚至基本權利被迫暫停的歷史歲月，透過理解過去，重新思考民主價值的得來不易。

AI教養／孩子寫作業變快卻不會思考 專家揭最危險習慣

AI科技正以前所未有的速度滲透校園，不少中小學生開始用AI查資料、寫作業，AI成為孩子們隨時待命的「全能助理」。但在完美答案的背後，卻隱藏著奪走思考力的隱憂。當孩子習慣對AI給出的結論照單全收，是否會影響他們自主學習和主動解決問題的能力？台灣人工智慧學校執行長陳伶志提醒，在知識打底的關鍵期，若養成「伸手牌」習慣，短暫亮眼表現的代價，可能是核心競爭力的崩塌。

台灣第1人！楊双子「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎：生為台灣人是我的幸運

台灣作家楊双子的長篇小說「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，創台灣首例。春山出版表示，《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為國際布克獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子與英譯者金翎再度拿下大獎。楊双子發表感言時說，「能夠生為一名台灣人，是我的幸運」。

扎根探究實作素養 康橋四校區閃耀國際網界博覽會

教育的課堂不應侷限於圍牆之內，當孩子走入地方社區，往往能激發更深層的探究能量。2026國際學校網界博覽會日前公布成績，康橋國際學校秀岡、青山、新竹、林口四個校區皆以在地專題研究成果獲獎，研究主題涵蓋地方文化、情緒教育到海洋永續與科技產業等議題，展現學生跨域探究、團隊合作與數位整合能力，也反映學校近年持續推動的探究實作教育成果。 在本次競賽中，康橋小學部學生表現亮眼。青山校區以〈Mindful Hearts：SEL in Taiwan〉為題，探討台灣社會情緒學習（SEL）的實踐，獲得社區團體和特殊人群組白金獎。新竹校區小學部高年級聯隊則歷時七個月走訪竹南蛇窯，透過田野調查與訪談，完成〈餘燼與香氣：竹南蛇窯的璀璨光芒〉專題，摘下白金獎。林口校區小學部也以地方傳統「子弟戲」為主題進行踏查，獲得金獎肯定。 校方表示，學生能在小學階段展現觀察力與主動探究能力，與校內長期推動的「康橋Time」及「KCFS（未來技能）」課程有關。學生從自身興趣或生活議題出發，學習主動搜集資料、整理資訊與解決問題，也因此能在面對大型專題時，自信走入社區，將地方文化與教育議題轉化為具故事性的數位內容。 進入

年薪70萬變200萬！前高中物理老師告白：跳槽台積電，不是只為錢

台灣科技業如日中天，半導體產業吸納大量人才，卻也一併讓原本在教室黑板前寫著數理算式的老師們放下粉筆，轉身離開校園。曾擔任高中物理老師長達六年半的呂鈞恩，正是這股前所未有的數理師資流失潮當中的一個縮影。 接受《遠見》採訪時，呂鈞恩才剛完成「護國神山」台積電為期兩個月的新進員工訓練，成為新竹科學園區的其中一名工程師。僅僅不到半年之前，呂鈞恩還是高中校園裡，諄諄教誨著學生的物理老師，而這份老師工作，原本是他從小嚮往的夢想職業。 呂鈞恩的教師夢萌芽得很早。提起過去的回憶，呂鈞恩臉上帶著笑容，語氣裡依然飽含熱忱。他說自己的父母皆為教師，從小就聽父母分享學校生活、帶學生比賽以及與學生互動的過程，讓他對這種人與人之間的溫暖互動心生嚮往。 教師家庭長大，喜愛分享知識而走入教職 尤其，有時聽到父母說起，學校裡的老師將一些需要幫助的學生「接住」的故事，呂鈞恩總是備受感動。在他的想法裡，老師就像是某種社會安全網，進而確立了他想幫助別人的志向。 加上自己從小成績不錯，呂鈞恩在高中求學時就經常幫助同學解答自己最擅長的物理題目，發現教學本身也能為他帶來極大的快樂和成就感。 「把一個我當時覺得困難的題目

教育學程開放抵免通識學分 為解缺師挨批「降格以求」

面對空前的「缺師」危機，教育部出手鬆綁法規，允許大學將「教育學程」學分抵認通識或自由學分，試圖化解學生因修課繁重而被迫延畢的困境，師培龍頭台師大已開放抵免。這場被形容為「一魚二吃」的學制變革，卻也激起「降格以求」的品質憂慮，當取得教職的門檻降低，是否真能解決缺師問題？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。