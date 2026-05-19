教育部519推「補課了沒？」新課程 帶學生認識白色恐怖歷史

「補課了沒？」人權及 教育部 教育專區於今天推出第五堂全新課程—「519 轉型正義 記憶日」，邀請社會大眾一同走進歷史，回望白色恐怖時期，那段在威權統治下，人權受到限制、自由遭到壓抑，甚至基本權利被迫暫停的歷史歲月，透過理解過去，重新思考民主價值的得來不易。 白色恐怖
1949年5月19日台灣省政府台灣省警備總司令頒布戒嚴，並於隔天零時開始實施，一直到1992年解除戒嚴的這段期間，台灣進入長達數十年的白色恐怖時期，在政治高壓與戒嚴體制下，許多人因思想、言論、閱讀、交友，甚至莫須有的指控而遭逮捕、監禁，人生因此被迫改寫。
教育部表示，本次課程特別訪問政治受難者陳欽生、簡中生及黃瑞麟，以及長期投入轉型正義研究與推廣的國立東華大學華文文學系楊翠教授，透過受難者親口訴說當年遭遇，帶領民眾走進那段被噤聲的年代，理解威權體制如何深刻影響個人、家庭，甚至整個社會。推出「519白色恐怖記憶日」這堂課，不只是為了記住歷史事件，更希望透過受難者生命故事，引導民眾從同理出發，理解當自由被剝奪、權利被暫停時，個人與社會將承受何等沉重的代價。
教育部指出，5月19日「白色恐怖記憶日」，不僅是對歷史的紀念，更是對民主價值的提醒。唯有正視過去、理解傷痕，社會才能從歷史中記取經驗，避免重蹈威權壓迫與人權侵害的錯誤，讓民主、人權與自由成為世代共同守護的價值。教育部「補課了沒？」專區（網址：https://hre.pro.edu.tw/bukeliaoma）。
台灣科技業如日中天，半導體產業吸納大量人才，卻也一併讓原本在教室黑板前寫著數理算式的老師們放下粉筆，轉身離開校園。曾擔任高中物理老師長達六年半的呂鈞恩，正是這股前所未有的數理師資流失潮當中的一個縮影。
接受《遠見》採訪時，呂鈞恩才剛完成「護國神山」台積電為期兩個月的新進員工訓練，成為新竹科學園區的其中一名工程師。僅僅不到半年之前，呂鈞恩還是高中校園裡，諄諄教誨著學生的物理老師，而這份老師工作，原本是他從小嚮往的夢想職業。
呂鈞恩的教師夢萌芽得很早。提起過去的回憶，呂鈞恩臉上帶著笑容，語氣裡依然飽含熱忱。他說自己的父母皆為教師，從小就聽父母分享學校生活、帶學生比賽以及與學生互動的過程，讓他對這種人與人之間的溫暖互動心生嚮往。
教師家庭長大，喜愛分享知識而走入教職
尤其，有時聽到父母說起，學校裡的老師將一些需要幫助的學生「接住」的故事，呂鈞恩總是備受感動。在他的想法裡，老師就像是某種社會安全網，進而確立了他想幫助別人的志向。
加上自己從小成績不錯，呂鈞恩在高中求學時就經常幫助同學解答自己最擅長的物理題目，發現教學本身也能為他帶來極大的快樂和成就感。
「把一個我當時覺得困難的題目
2026-05-19 11:23
教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區於今天推出第五堂全新課程—「519白色恐怖記憶日」，邀請社會大眾一同走進歷史，回望白色恐怖時期，那段在威權統治下，人權受到限制、自由遭到壓抑，甚至基本權利被迫暫停的歷史歲月，透過理解過去，重新思考民主價值的得來不易。
2026-05-19 16:41
教育的課堂不應侷限於圍牆之內，當孩子走入地方社區，往往能激發更深層的探究能量。2026國際學校網界博覽會日前公布成績，康橋國際學校秀岡、青山、新竹、林口四個校區皆以在地專題研究成果獲獎，研究主題涵蓋地方文化、情緒教育到海洋永續與科技產業等議題，展現學生跨域探究、團隊合作與數位整合能力，也反映學校近年持續推動的探究實作教育成果。
在本次競賽中，康橋小學部學生表現亮眼。青山校區以〈Mindful Hearts：SEL in Taiwan〉為題，探討台灣社會情緒學習（SEL）的實踐，獲得社區團體和特殊人群組白金獎。新竹校區小學部高年級聯隊則歷時七個月走訪竹南蛇窯，透過田野調查與訪談，完成〈餘燼與香氣：竹南蛇窯的璀璨光芒〉專題，摘下白金獎。林口校區小學部也以地方傳統「子弟戲」為主題進行踏查，獲得金獎肯定。
校方表示，學生能在小學階段展現觀察力與主動探究能力，與校內長期推動的「康橋Time」及「KCFS（未來技能）」課程有關。學生從自身興趣或生活議題出發，學習主動搜集資料、整理資訊與解決問題，也因此能在面對大型專題時，自信走入社區，將地方文化與教育議題轉化為具故事性的數位內容。
進入
2026-05-19 14:48
面對空前的「缺師」危機，教育部出手鬆綁法規，允許大學將「教育學程」學分抵認通識或自由學分，試圖化解學生因修課繁重而被迫延畢的困境，師培龍頭台師大已開放抵免。這場被形容為「一魚二吃」的學制變革，卻也激起「降格以求」的品質憂慮，當取得教職的門檻降低，是否真能解決缺師問題？
2026-05-19 07:30
國際創意組織The One Club for Creativity主辦的「Young Ones ADC 2026（Young Ones Student Awards）」日前公布最新競賽結果，中國科技大學視覺傳達設計系再創歷史佳績，勇奪2銀、3銅及15項優異獎（Merit Awards），共10組作品獲國際評審肯定，累積總積分117分，躍升全球大學排名第5名，並連續三年蟬聯亞洲第一，展現台灣設計教育於國際舞台的卓越競爭力與創作能量。
Young Ones ADC為全球最具代表性的國際學生創意設計競賽之一，涵蓋品牌、廣告、出版、包裝、影像與跨媒體整合等多項類別，評選標準極為嚴格，長年被視為全球青年設計領域的重要指標，每年皆吸引世界各國頂尖藝術與設計院校共同參與競逐。
校方表示，此次視傳系獲獎作品聚焦台灣在地文化、生態環境、食農教育、原住民族知識與永續議題，透過品牌識別、出版設計、資訊圖表、模型互動、AR數位媒體與跨媒材整合等形式，展現學生整合文化研究、田野調查、視覺敘事與數位應用的能力。獲獎師生團隊，預計可同步獲得教育部「藝術與設計國際競賽獎勵計畫（設計戰國策）」一等獎獎勵，總獎勵
2026-05-19 00:00
立法院教育及文化委員會昨天審查教育部今年度預算，審到「媒體政策及業務宣導費」預算時，朝野立委指出，該預算編列五八○一萬元，但宣傳效果不佳，校園安全、電子煙與青少年性病等問題未見改善，校園安全越宣傳越嚴重，最終決議凍結八○○萬元，要求教育部於三個月內提出書面報告，就問題分析及精進作為說明後始得動支。
2026-05-19 00:00
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