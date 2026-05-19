教育部519推「補課了沒？」新課程 帶學生認識白色恐怖歷史

教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區於今天推出第五堂全新課程—「519白色恐怖記憶日」，邀請社會大眾一同走進歷史，回望白色恐怖時期，那段在威權統治下，人權受到限制、自由遭到壓抑，甚至基本權利被迫暫停的歷史歲月，透過理解過去，重新思考民主價值的得來不易。

1949年5月19日台灣省政府台灣省警備總司令頒布戒嚴，並於隔天零時開始實施，一直到1992年解除戒嚴的這段期間，台灣進入長達數十年的白色恐怖時期，在政治高壓與戒嚴體制下，許多人因思想、言論、閱讀、交友，甚至莫須有的指控而遭逮捕、監禁，人生因此被迫改寫。

教育部表示，本次課程特別訪問政治受難者陳欽生、簡中生及黃瑞麟，以及長期投入轉型正義研究與推廣的國立東華大學華文文學系楊翠教授，透過受難者親口訴說當年遭遇，帶領民眾走進那段被噤聲的年代，理解威權體制如何深刻影響個人、家庭，甚至整個社會。推出「519白色恐怖記憶日」這堂課，不只是為了記住歷史事件，更希望透過受難者生命故事，引導民眾從同理出發，理解當自由被剝奪、權利被暫停時，個人與社會將承受何等沉重的代價。

教育部指出，5月19日「白色恐怖記憶日」，不僅是對歷史的紀念，更是對民主價值的提醒。唯有正視過去、理解傷痕，社會才能從歷史中記取經驗，避免重蹈威權壓迫與人權侵害的錯誤，讓民主、人權與自由成為世代共同守護的價值。教育部「補課了沒？」專區（網址：https://hre.pro.edu.tw/bukeliaoma）。